Millie Bobby Brown e la sua proposta originale: “Amiamo le immersioni”

Sembra che il limite dell'ingegno si rompa solo quando si tratta di riscoprirsi innamorati. È passato quasi un anno dalla bellissima storia di Ben Jake Bongiovi e Millie Bobby Brown Era legato e prometteva l'eternità. Sono passati quasi dodici mesi da quando il figlio della leggenda Bon Jovi ha chiesto all'artista britannico di sposarlo; Le circostanze in cui si inginocchiò e l'immaginazione che circondava la scena sono ormai conosciute nei dettagli. Non ha messo i piedi per terra. letteralmente.

È stata l'attrice stessa a raccontarlo Spettacolo a tarda sera Di Jimmy Fallon. “Adoriamo le immersioni. Abbiamo ottenuto i brevetti insieme. Un giorno eravamo in vacanza e lui mi ha detto: 'Mel, devi alzarti alle otto del mattino.' “Andiamo a fare immersioni”, inizia definendo la scena. Il lettore può già immaginare dove andranno a finire le inquadrature.

Le mamme hanno sempre ragione

“Ci siamo tuffati diversi metri sul fondo e lui mi ha dato una conchiglia, l'ha aperta e c'era un anello.”Ha ammesso che non riusciva a cancellare il sorriso che si è allargato sul suo viso quando ha ricordato la scena. Millie ha voluto riassumere le stesse sensazioni in due parole. Quando ciò accadde, era pronto a dire “ti amo”, ma sfortunatamente, come in un brutto sogno, uscirono solo le bolle: “Poi l'ho guardato e ho iniziato a balbettare.”.

Il piano perfetto. Vengono posizionati gli accenti. Non si sa se fosse uno scienziato o, semplicemente e complessamente, un uomo saggio che scoprì che quando le cose vanno bene, le cose non possono che andare male. La verità è che è stato così. Come un cattivo presagio, la scena del suo sogno cominciò ad andare storta nel momento in cui indossò l'anello.

“Mi ha messo l'anello al dito e quando sono andato a mostrarglielo l'anello mi è scivolato dal dito e ha iniziato a cadere molto velocemente.”Lui spiega. Quello che probabilmente non sapevi, anche se era del tutto prevedibile, era che il figlio di Bon Jovi non era disposto a lasciare che la gravità lo disturbasse con l'idea: “Era come se fosse in un film. 'Jake Dove, davvero profondo.'

Il cuore del presagio, conservato nella retina dell'occhio dell'attrice “Un riflesso di chi è” E gli ho fatto capire che, allora e sempre, “Se qualcuno lascia cadere la palla, lo prenderemo.”. Una volta tornati sulla terraferma, Bongiovi le chiese di sposarlo nuovamente. Ora senza bolle in mezzo. E con l'anello vero: quello che c'era dentro la conchiglia era un altro anello, a doppio movimento. “Certo che no, Jake”, disse mia madre, “non indossi il mio anello lì.” “Lo lascerai cadere”Millie ha concluso dicendo: “Le mamme, in un modo o nell’altro, hanno sempre ragione”.