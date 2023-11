Miss Universo 2023 riaccende il conflitto politico in Nicaragua

San José (AFP) – La nicaraguense Shenise Palacios, incoronata Miss Universo, ha messo in luce la lotta politica in un paese con migliaia di esuli: la sua partecipazione alle proteste del 2018 contro il presidente Daniel Ortega non è passata inosservata né al governo né agli oppositori.

Da quando è diventata la prima centroamericana a vincere il concorso sabato a San Salvador, la 23enne è diventata virale sui social media in esilio, apparendo sulla stampa nicaraguense criticando Ortega e mettendo in risalto, oltre alla sua bellezza e modestia, . , il suo lato politico.

“In queste ore e in questi giorni di nuove vittorie, vediamo il crudele sfruttamento e l’azione terroristica crudele e malvagia che cerca di trasformare un bellissimo e meritato momento di orgoglio e celebrazione in un colpo di stato devastante”, ha detto il vicepresidente Rosario. Murilo mercoledì la moglie di Ortega in un comunicato.

Sui social media si stanno diffondendo immagini che mostrano Palacios che issava la bandiera del Nicaragua, cinque anni fa, in marce che provocarono più di 300 morti e che Ortega condannò come un tentativo di colpo di stato sostenuto da Washington.

Il blu e il bianco dello stemma nazionale divennero un simbolo delle proteste dell’epoca, in contrasto con il rosso e il nero della bandiera del Fronte Sandinista al potere.

Una foto d’archivio diffusa dalla presidenza nicaraguense mostra il vicepresidente Rosario Murillo parlare in occasione di una parata militare l’11 settembre 2023 a Managua. © Jairo Cajina / Presidenza del Nicaragua / Agence France-Presse

La vittoria di Palacios ha portato i nicaraguensi a scendere in piazza a Managua e in altre città del paese, qualcosa che il paese non vedeva dal divieto di manifestazioni nel 2018. Hanno sventolato bandiere con gioia tra danze e applausi.

Ha detto sulla rete sociale: “Sono molto felice di vedere la gioia dei nicaraguensi e di vederli portare in piazza il segreto bianco e blu. Grazie a Chinis…”. Il governo gli ha tolto la cittadinanza.

“simbolo emotivo”

Nella modesta casa della giovane donna in un quartiere di Managua, dove decine di persone hanno festeggiato la domenica mattina presto, i funzionari dell’ufficio del sindaco sono arrivati ​​a visitare la famiglia. Successivamente, il governo ha dichiarato in un comunicato che si è unito alla “giusta gioia” per la vittoria di Miss Universo.

I media dell’opposizione, che operano principalmente dalla vicina Costa Rica, hanno descritto queste azioni come “opportuniste”.

Miss Nicaragua Chienise Palacios al concorso Miss Universo a San Salvador il 18 novembre 2023 © Marvin Recinos/AFP

Martedì è stato riferito che il governo aveva impedito agli artisti Fink Art e Torch Mistico di continuare a dipingere un murale con il volto della signora, in una strada nella città settentrionale di Estelí. Sui social network circola una foto dell’opera incompiuta.

“È impossibile isolare questa lodevole competizione dalla realtà politica e sociale. È diventata un simbolo nazionale ed emotivo che ha ravvivato le speranze. Il governo ne ha tenuto conto”, ha detto all’AFP il giornalista nicaraguense Wilfredo Miranda, vincitore del Premio Ortega. . In Costa Rica.

Molti in esilio vedevano addirittura l’abito bianco con mantello blu in cui era incoronato un simbolo di protesta e di difesa della Chiesa cattolica “perseguitata”, perché somigliava all’abito della Vergine dell’Immacolata Concezione, la santa patrona. Dal Nicaragua.

Miss Universo 2023 Shenise Palacios del Nicaragua saluta dopo la sua incoronazione a San Salvador il 18 novembre 2023 © Marvin Recinos/AFP

“Grazie per aver portato gioia al nostro popolo sofferente! Grazie per averci dato speranza!…”, scriveva in X.

“La signorina Torte”

Nata in un’umile famiglia a Diriamba, nel dipartimento occidentale del Carazo, Chinis Palacios ha avviato con la madre e la nonna un’attività di vendita dei buñuelos, un dolce nicaraguense a base di manioca e miele.

Poi, prima della sua vittoria, un annunciatore di un canale televisivo filogovernativo la chiamò “Miss Buñuelos”. I media nicaraguensi in esilio non l’hanno ignorata.

Una foto d’archivio rilasciata dalla presidenza nicaraguense mostra il presidente Daniel Ortega (a destra) e sua moglie il vicepresidente Rosario Murillo (a sinistra) durante un evento pubblico a Managua il 14 settembre 2023. © Cesar Pérez / Presidenza del Nicaragua / Agence France-Presse

La “regina” del Nicaragua ha studiato comunicazione sociale anche presso l’Università gesuita dell’America Centrale (UCA), che il governo ha confiscato lo scorso agosto, definendola un “centro di terrorismo”.

I media dell’opposizione hanno pubblicato la foto di un avviso di Avianca, di cui l’Agence France-Presse non ha potuto verificare l’autenticità, in cui si affermava che il governo aveva ordinato al “passeggero nicaraguense”, Shinis Palacios, di non imbarcarsi sul volo di ritorno a Managua. Hanno detto che dopo la vittoria ha annullato l’ordine.

Miss Universo, che è stata accolta all’aeroporto di Miami quando ha iniziato un tour in diversi paesi dopo aver lasciato El Salvador, rimane per il momento in bilico, consegnando la sua corona a sei milioni di nicaraguensi, all’interno del paese o in esilio.

