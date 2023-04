MIUI 14: quali novità porta il nuovo OS di Xiaomi? | rosso | telefoni cellulari | Colombia | Messico | tecnologia

Xiaomiproduttore cinese di telefoni cellulari, ha appena rilasciato il suo ultimo prodotto Sistema Interfaccia MIUI 14. Sebbene l’azienda non abbia effettuato un lancio ufficiale, il feedback degli utenti che l’ha già ottenuto e le specifiche ufficiali indicano che apporta miglioramenti nel recupero e, soprattutto, un cambiamento nel design, nella grafica e nell’interattività.

Secondo le informazioni pubblicate da Xiaomi, con questo aggiornamento gli utenti possono farlo Personalizza la tua schermata iniziale Con più libertà e possibilità, basate soprattutto sul vantaggio. Questo, ad esempio, attraverso Configurazione e personalizzazione dei widget.

Guarda: l’app con cui puoi installare i servizi Google sul tuo cellulare Huawei

sono anche offerti Nuovi design più intuitivi e facili da usare Per entrambe le utilità (ad es. durata della batteria, note, orologio, scanner di sicurezza) e per le app (Spotify, Galleria, ecc.). La personalizzazione del layout ora include l’opzione globale per ottimizzare un file dimensione dell’icona E nuovi sfondi.

Quando si tratta di prestazioni, l’azienda rivendica il suo ultimo sistema Comprime le app meno utilizzate per ottimizzare lo spazio, che, in tre mesi e secondo i dati ufficiali, può contenere fino a 3 GB di storage. Anche la visualizzazione delle notifiche può essere modificata per questo stesso obiettivo.

Guarda: l’innovatore di telefoni cellulari pensa che siamo ossessionati: “Smettila di guardare lo schermo del tuo cellulare”

Inoltre, l’aggiornamento include modifiche per migliorare la privacy: secondo l’azienda e le certificazioni di settore che fornisce, i meccanismi La riduzione del rischio di violazione dei dati è ora ancora più avanzata.

Secondo la società, MIUI 14 sarà disponibile quest’anno Per i seguenti dispositivi:

Xiaomi 12Pro

Xiaomi 13Pro

Xiaomi 11 LiteNE 5G

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Scheda Xiaomi 5

il mio 11 ultra

Il dispositivo 11X Pro 5G

Il mio 11T Pro

11X

10i

i miei 10

10 t

10T Pro

Redmi Nota 12 Pro 5G

Redmi Nota 12 Pro + 5G

Telefono Redmi 11 Prime 5G

Telefono Redmi K50i 5G

Redmi Nota 10

Pannello Redmi, Redmi Nota 11 Pro

Redmi Nota 11 Pro Max

Telefono Redmi 9

Redmi Note 10s

Telefono Redmi Note 10 5G

Telefono Redmi Note 10T 5G

Telefono Redmi Note 12 5G

Telefono Redmi 10 Prime 2022

Telefono Redmi 10 Prime

Redmi 10

Redmi Nota 11

Telefono Redmi Note 11S

Redmi Nota 11 Pro 5G

Redmi Nota 11T 5G

GDA/Meteo/Colombia