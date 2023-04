Dopo 50 anni, gli astronauti torneranno sulla luna

NASA Ha annunciato ai quattro membri dell’equipaggio della missione Artemis II che nel 2024 effettueranno una missione spaziale di dieci giorni attorno alla Luna, in preparazione al ritorno dell’uomo sul satellite naturale della Terra.

I membri dell’equipaggio di Artemis II sono: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (pilota), il membro CSA Jeremy Hansen e Christina Koch, entrambi specialisti di missione.

Tutti e quattro decolleranno nel novembre 2024 dalla Florida (USA) a bordo della navicella Orion e del potente razzo SLS, che ha già subito i test preliminari con la fortunata missione Artemis I.

Cos’è il programma Artemis?

Artemis è un programma di volo spaziale gestito dalla NASA per esplorare la Luna con l’obiettivo di riportare una missione con equipaggio sul satellite naturale della Terra.

Questo è il successore dell’Apollo, che portò gli astronauti sulla Luna in sei diverse missioni, fino al 1972.

Gli obiettivi sono più ambiziosi nel lungo periodo. Il programma mira a gettare le basi per una nuova era di esplorazione spaziale, tra cui l’istituzione di una base lunare permanente, i primi sondaggi per estrarre risorse lunari e, infine, fungere da trampolino di lancio per future missioni con equipaggio su Marte. .

A livello pratico, si tratta di un enorme progetto per la distribuzione di infrastrutture nello spazio. Nel prossimo decennio, Artemis svilupperà e lancerà in orbita (o sulla superficie lunare) tutti i tipi di rover, lander robotici, satelliti, stazioni spaziali e infrastrutture di base della base lunare.

Prenderanno anche le prime apparecchiature per iniziare a sfruttare le risorse proprie del satellite. Alcuni considerano Artemis il progetto più solido per “colonizzare” efficacemente la Luna.

Con informazioni da Cubadebate