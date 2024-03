Il percorso che segue il telescopio spaziale James Webb per scoprire la vita su altri pianeti

Rappresentazione artistica dell'esopianeta GJ 9827d, il pianeta più piccolo con vapore acqueo rilevato nella sua atmosfera. (Credito: NASA, ESA, Leah Hostak e Ralph Crawford)



dentro Alla ricerca di forme di vita extraterrestri o delle loro firme In mondi lontani, i potenti Telescopio spaziale James Webb Subordinare una pentola Sono riuscito a creare Formula chimica Che può identificare gli esopianeti Elevate probabilità di essere abitabile.

Potresti essere interessato a: Come è stato scoperto l'oro nello spazio con il telescopio spaziale James Webb

Utilizzando JWST, Scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e dell’Università di Birmingham È stato affermato che la migliore opportunità per gli astronomi trovare acqua liquida e persino la vita su altri pianeti, È la ricerca dell'assenza, non della presenza, di una proprietà chimica nella sua atmosfera.

I ricercatori lo suggeriscono Se il pianeta terrestre avesse molta meno anidride carbonica nella sua atmosfera Rispetto ad altri pianeti nello stesso sistema, questo potrebbe essere un segno di acqua liquida (e forse di vita) sulla superficie di quel lontano pianeta. Questo nuovo segnale, di anidride carbonica relativamente impoverita, sostengono L’unico segno di abitabilità che può essere rilevato utilizzando la tecnologia di cui disponiamo ora.

Analizzando la composizione atmosferica degli esopianeti, Webb può prevedere se esistono le condizioni adatte allo sviluppo della vita (NASA)

“Il Santo Graal nella scienza esoplanetaria è la ricerca di mondi abitabili e della presenza di vita, ma tutte le caratteristiche di cui si è parlato finora sono fuori dalla portata degli osservatori più moderni. Ma ora abbiamo un modo per scoprire se c'è acqua liquida su un altro pianeta”, ha detto l'astronomo Julian. “Questo è qualcosa a cui possiamo arrivare nei prossimi anni”, ha detto De Wit, professore di scienze planetarie al MIT e coautore dello studio. pubblicato Recentemente sulla rivista Astronomia della natura.

Potresti essere interessato a: Gli scienziati si stanno avvicinando alla soluzione del mistero chimico dell'origine della vita

Consultatelo informazione A proposito di questa scoperta rilevante, astronomo Claudio MartinezHa spiegato che “i pianeti terrestri sono fuori dalla Terra, che si trovano nella zona del Sole o zona della vita, fondamentalmente Marte e Venere, che hanno molta anidride carbonica nelle loro atmosfere“.

“Il punto è che La Terra non lo possiede e uno dei meccanismi per prenderlo sono gli oceani Questo fa schifo. Questo studio indica che la diminuzione dell’anidride carbonica presuppone la presenza di acqua sul pianeta, e questo presuppone che quest’acqua possa sostenere la vita. Martinez ha spiegato: Insomma, le ipotesi sono tante.

Potresti essere interessato a: Nelle ultime ore della sua vita, il modulo Odysseus ha inviato nuove immagini della luna

E ha aggiunto:Ciò non significa che troverai un pianeta con un basso livello di anidride carbonica e potrai immediatamente concludere che contiene vita. In realtà ci sono altri modi migliori per dedurlo, ma al momento non disponiamo della tecnologia per farlo. Poiché James Webb è in grado di rilevare queste gocce di anidride carbonica, si può ipotizzare la possibile presenza dell'oceano. Ma la verità è questa “È uno scatto nel buio” Proprio perché non determinerebbe nulla sulla reale esistenza della vita su un pianeta a basso contenuto di anidride carbonica.

Il primo avvistamento di un esopianeta da parte di James Webb (NASA)

Finora, Scoperto dagli astronomi Più di 5580 scienziati fuori dal nostro sistema solare. Utilizzando gli attuali telescopi, gli astronomi possono misurare direttamente la distanza di un pianeta dalla sua stella e il tempo impiegato per completare un'orbita. Quelli Le misurazioni possono aiutare gli scienziati a dedurre se il pianeta si trova all’interno di una zona abitabile. Ma non c’è modo di confermare direttamente se il pianeta sia effettivamente abitabile, il che significa che sulla sua superficie esiste acqua liquida.

In tutto il nostro sistema solare, gli scienziati possono scoprire… L'esistenza di oceani liquidi monitoraggio “Scintilla”. Sono lampi di luce solare riflessi su superfici liquide.

Questi lampi, o riflessi speculari, sono stati osservati, ad esempio, in Titano, la luna più grande di SaturnoCiò ha contribuito a confermare l'esistenza di grandi laghi su quella luna. Allo stesso modo, studi successivi e persino missioni della NASA inviate per studiare questo mondo hanno indicato che lì abbondano oceani di metano, non acqua.

Questa visione artistica della Terra e del Sole da migliaia di chilometri sopra il nostro pianeta mostra che le stelle (con esopianeti nel proprio sistema) possono muoversi dentro e fuori dalla posizione per vedere la Terra passare attraverso il Sole. (Spazio aperto/Museo Americano di Storia Naturale)



Tuttavia, rilevare un bagliore simile su pianeti distanti è fuori dalla portata delle attuali tecnologie. Ma de Wit e i suoi colleghi si resero conto che c’era un’altra struttura abitabile vicino a casa che poteva essere scoperta su mondi lontani.

“L’idea ci è venuta osservando cosa succede ai pianeti terrestri nel nostro sistema“Venere, Terra e Marte condividono somiglianze, poiché tutti e tre sono rocciosi e vivono in una zona relativamente temperata rispetto al Sole, e la Terra è l'unico pianeta del trio che attualmente ospita acqua liquida”, afferma Triode. atmosfera.

“Partiamo dal presupposto che questi pianeti siano stati creati in modo simile, e se ora vediamo un pianeta con meno carbonio, allora questo elemento deve essere andato da qualche parte. L'unico processo che può rimuovere questa quantità di carbonio dall'atmosfera è un potente ciclo dell'acqua che coinvolgono oceani di acqua liquida.

Un'immagine artistica fornita dalla NASA/JPL-Caltech mostra come potrebbe apparire la superficie dell'esopianeta TRAPPIST-1f, sulla base dei dati disponibili sul suo diametro, massa e distanza dalla stella attorno a cui orbita. (NASA/JPL-Caltech tramite AP)

Gli oceani della Terra svolgono un ruolo importante e sostenibile nell’assorbire l’anidride carbonica. Nel corso di centinaia di milioni di anni, gli oceani hanno assorbito un’enorme quantità di anidride carbonica, più o meno equivalente alla quantità presente oggi nell’atmosfera di Venere. Questo effetto a livello planetario ha lasciato l’atmosfera terrestre significativamente impoverita di anidride carbonica rispetto ai suoi vicini planetari.

“Sulla Terra, una porzione significativa dell’anidride carbonica atmosferica è stata sequestrata nell’acqua di mare e nella roccia solida nel corso dei tempi geologici, contribuendo a regolare il clima e l’abitabilità per miliardi di anni”, ha affermato il coautore dello studio Frieder Klein.

La squadra lo ha pensato Se un simile impoverimento di anidride carbonica fosse scoperto su un pianeta lontano, Per i suoi vicini, questo sarebbe un segnale affidabile della presenza di oceani liquidi e di vita sulla sua superficie. “Dopo un’ampia revisione della letteratura in molti campi, dalla biologia alla chimica e persino al sequestro del carbonio nel contesto del cambiamento climatico, riteniamo che, in effetti, se rileviamo l’esaurimento del carbonio, ci sono buone probabilità che sia un forte segno di acqua”, ha detto De Wit. Liquido e/o vita.”

Studi sulla presenza di acqua di James Webb sull'esopianeta WASP-18b

Nel loro studio, il team A Strategia per scoprire pianeti abitabili Cercando segni di esaurimento dell’anidride carbonica. Tale ricerca funzionerebbe meglio per i sistemi del tipo “piselli in un baccello”, in cui più pianeti terrestri, tutti più o meno della stessa dimensione, orbitano relativamente vicini l’uno all’altro, in modo simile al nostro sistema solare. Il primo passo suggerito dal team è Assicurarsi che i pianeti abbiano atmosfere, Cerca semplicemente la presenza di anidride carbonica, che si prevede domini la maggior parte delle atmosfere planetarie.

“L’anidride carbonica è un assorbitore estremamente potente nella visione infrarossa di James Webb e può essere facilmente rilevata nelle atmosfere degli esopianeti. Il segnale dell’anidride carbonica potrebbe rivelare l’esistenza di atmosfere esoplanetarieDe Wit spiega.

Una volta che gli astronomi determinano che diversi pianeti nel sistema ospitano atmosfere, possono passare a misurare il loro contenuto di anidride carbonica, per vedere se un pianeta ne ha molto meno degli altri. Se è così, il pianeta è probabilmente abitabile, nel senso che ospita grandi quantità di acqua liquida sulla sua superficie.

La NASA ha ripreso le immagini dell’esopianeta Kepler-62e situato a 1.200 anni luce dalla Terra. (Reuters/NASA Ames/JPL-Caltech)

Allo stesso modo, le condizioni abitabili non significano necessariamente che il pianeta sia abitato. Per scoprire se la vita potrebbe effettivamente esistere, il team suggerisce agli astronomi di cercare un'altra caratteristica nell'atmosfera del pianeta: Ozono.

Sulla terra, i ricercatori hanno notato che le piante e alcuni microbi contribuiscono alla rimozione dell’anidride carbonica, anche se non nella stessa misura degli oceani. Tuttavia, come parte di questo processo, le forme di vita emettono ossigeno, che reagisce con i fotoni del sole per trasformarsi in… L'ozono, una molecola più facile da rilevare dell'ossigeno stesso.

Se l’atmosfera di un pianeta mostra segni di ozono e di anidride carbonica impoverita, è probabile che il mondo sia abitabile, dicono i ricercatori. “Se vediamo l'ozono, c'è una buona probabilità che sia legato all'anidride carbonica che la vita consuma. E se è vita, è una vita gloriosa. Non saranno solo pochi batteri. Sarà biomassa su scala planetaria capace di elaborando una quantità enorme”, ha detto Treaud, del carbonio e dell’interazione con esso.

I sette pianeti del sistema TRAPPIST, che saranno presto analizzati da James Webb (NASA)

L'attrezzatura utilizzata dal telescopio spagnolo James Webb della NASA ha come mezzo anidride carbonica, ed è possibile nell'ozono, nel sistema multiplanetario di cercanos como TRAPPIST-1, un sistema di 7 pianeti che orbitano attorno a una estrella brillante, un singolo 40 anni vecchio.la terra.

“TRAPPIST-1 è uno dei pochi sistemi con cui possiamo condurre studi sull'atmosfera terrestre utilizzando il telescopio spaziale James Webb. Ora abbiamo una tabella di marcia per trovare pianeti abitabili. Se lavoriamo tutti insieme, nei prossimi anni riusciremo essere in grado di realizzare scoperte che cambiano il paradigma.