Dopo 1.000 ore di gioco, un giocatore di Elden Ring scopre per la prima volta un boss

I giocatori continuano a scoprire nuovi nemici nonostante giochino per oltre 1000 ore

Elden Ring è diventato un vero fenomeno. Dal suo lancio nel 2022, ha ottenuto grandi risultati e ha vinto il premio Gioco dell'anno ai The Game Awards. Sebbene il titolo continui a mantenere un'ampia base di giocatori. D'altra parte, le persone che hanno apprezzato Elden Ring dal giorno del lancio e hanno trascorso più di 1.000 ore nel gioco continuano a scoprire grandi momenti, come Questo è un boss opzionale Che alcune persone vedono per la prima volta.

È normale scoprire aree e dettagli che potrebbero passare inosservati a prima vista, tuttavia, questo giocatore ha scoperto per la prima volta un boss nel gioco. È certamente intrigante, ma considerando le dimensioni dell'Elden Ring e tutti i boss o mini-boss opzionali al suo interno, è qualcosa che potrebbe accadere senza alcun problema. Ma abbi pazienza Oltre 1000 ore e continuando a scoprire cose nuove Nel gioco c'è qualcosa che ha attirato molta attenzione e ovviamente mostra il livello del gioco FromSoftware.

Elden Ring è pieno di sorprese, anche per chi ha più di 1000 ore

La persona responsabile di mostrare il suo stupore per questi strani dettagli era un utente Reddit aweguykkm. Nel post condiviso sul subreddit di Elden Ring, puoi vedere un'immagine del giocatore in un'area in cui Dovrai combattere contro la Bestia della Stella Cadente. Proprio sotto queste righe potete vedere il post che è stato realizzato per informare la community che ci sono ancora segreti da scoprire in Elden Ring.

Come previsto, questa scoperta ha suscitato grande interesse da parte del resto dei giocatori, alcuni dei quali gli hanno addirittura chiesto se fosse andato fuori pista durante quelle mille ore di gioco. Naturalmente, ha anche suscitato polemiche riguardo ad alcuni dei boss dell'Elden Ring, perché a quanto pare, Ci sono alcune cose che sono facili da saltare; Ma siamo onesti, questo gli conferisce un tocco magico che molte persone adorano, l'esplorazione è essenziale in un titolo FromSoftware.

Qualche giorno fa, Shadow of the Erdtree ha rivelato le dimensioni della nuova regione che sarebbe arrivata con questa prima dose di DLC. A quanto pare avrai spazio per muoverti, esplorare e scoprire tutto ciò che il DLC Elden Ring ha da offrire, ma sii preparato perché promette complessità. In effetti, lo hanno confermato anche loro Ci sarà un boss con difficoltà simile a Maliniae sai già che è il gioco più difficile e, per molte persone, il più difficile di tutti i giochi Souls.