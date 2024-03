Questa foto è stata scattata al rover Curiosity mentre saliva sul Monte Sharp su Marte Tecno Dottore | rivista

Il veterano rover Curiosity della NASA su Martedelle dimensioni di una piccola automobile, appare come un punto scuro in un'immagine ripresa direttamente dallo spazio da un satellite Veicolo da ricognizione su Marte (MRO) per l'agenzia.

L'orbiter è dotato di una telecamera in grado di vedere oggetti delle dimensioni di un tavolo sulla superficie del Pianeta Rosso. La fotocamera, chiamata High Risoluzione Imaging Scientific Experiment (HiRISE), Ha già visto molte volte astronavi sulla superficiedettagli stampa europea.

Questa immagine di Curiosity che scala un ripido pendio è stata scattata il 29 dicembre 2023, il 4.051esimo sol, o giorno marziano, della missione del rover, riferisce la NASA.

La curiosità si riscontra in una zona striata con alternanza di bande chiare e scure nel cosiddetto Alto Gedes Valles. Gli scienziati sono interessati a sapere cosa distingue i materiali superficiali per formare queste diverse bande.

Curiosity è attualmente in esplorazione Monte SharpSi tratta dell'enorme montagna che forma un picco centrale al centro del cratere Gale, dove ha raggiunto nel 2012. Il suo obiettivo è determinare se esiste vita su Marte, determinarne la geologia e preparare l'esplorazione umana del Pianeta Rosso. (Io)