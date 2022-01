Moon Knight annuncia la data di uscita del suo primo trailer; In arrivo su Disney+

cavaliere della luna (Moon Knight) è una delle grandi scommesse dei Marvel Studios per il cast del 2022 nella serie Disney+. Dopo un anno segnato da produzioni come Wandavision, Falcon, Winter Soldier, Loki o Hawkeye, è tempo di aggiungere nuovi eroi all’equazione che diventeranno icone di un futuro Universo cinematografico Marvel. Conosciamo già la data di uscita del suo primo trailer ufficiale.

Il primo trailer di Moon Knight verrà mostrato durante la notte dal lunedì al martedì

secondo vuoto, sarà Lunedì sera, 17 gennaio, durante orlare della NFL, la National Football League, quando il primo trailer di Moon Knight è stato presentato in anteprima su ABC. C’è da dire che ABC appartiene a The Walt Disney Company, quindi è una sinergia strategica. Considerato che il match tra i Cardinals ei Los Angeles Rams non andrà in onda Fino alle 02:15 (CET) di martedì 18 gennaioProbabilmente non vedremo il trailer fino ad allora.

Quello che sappiamo finora su Moon Knight, presto disponibile su Disney+

Si prevede inoltre di menzionare la data della premiere della serie, che sta gradualmente guadagnando aspettative. Per quanto ne sappiamo al momento, la produzione appartiene alla Fase 4 di UCM e ha Jeremy Slater come capo creatore. La serie sarà basata sul lavoro originale di Doug Munch e Don Berlin e sarà composta da 6 episodi Una durata approssimativa di 40-50 minuti per classe.

Rappresentante guatemalteco Oscar Isacco, noto come Poe Dameron negli ultimi tre film di Star Wars, reciterà; il cavaliere della lunae Marco Spector. Le riprese della serie sono terminate All’inizio dello scorso ottobre. Ci si aspetta che sia più matura e oscura del solito perché è una persona con DID. I primi dettagli ufficiali di cavaliere della luna Assicurati che il personaggio parteciperà alla guerra degli dei.

