Nessuno può battere Carol G e Shakira, che rimangono #1 con “TQG” | 40 a 1

Il primo posto della lista è rimasto invariato il Sabato Santo, 8 aprile. TQG, La collaborazione di Karol G e Shakira ripete il primo posto, che ha già occupato, e globalmente, in Spagna e nei paesi d’America dove è presente il marchio LOS40, il sabato precedente. Pertanto, il predominio di questa canzone inclusa nell’album continua Domani sarà bellissimo di La Bichota, che include anche canzoni come Provenza (numero uno nella lista tre settimane a giugno e agosto 2022) e Cairo, con Ovy alla batteria (attualmente al numero 21 del Programma).

Meritato credito per uno dei successi della musica latina che ha avuto le maggiori ripercussioni in questi giorni. È arrivato al numero 1 della Billboard Global 200 e al numero 7 della Billboard Hot 100 (la prima top 10 di Karol G e la sesta di Shakira). Programma). Il video per l’argomento si aggiunge solo fino a un mese dopo la sua prima 371 milioni di visualizzazioni su YouTube. Karol G ha fatto la storia con l’album Domani sarà bellissimo il primo da una donna in spagnolo che è diventato il numero uno nelle vendite negli Stati Uniti.

Quindi, dall’inizio alla fine di questa Settimana Santa, entrambi i colombiani sono in cima alla lista ufficiale di LOS40 con questa canzone, che è già uno dei più grandi successi musicali del 2023. Congratulazioni!