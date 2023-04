Lo sceneggiatore risponde ai fan su un presunto errore e chiude tre decenni di dibattito sul leggendario film di fantascienza

Anche se ci fossero 50 microfoni nel film, sarebbe comunque perfetto

8 aprile 2023, 22:00 – Aggiornato l’8 aprile 2023, 22:06

Tre decenni dopo la sua uscita, un nuovo dibattito su Twitter è stato interrotto dopo che è sorta una controversia su una di quelle tendenze di creare elenchi di film perfetti. assunzione errore di script Il libro “Ritorno al futuro” (“Ritorno al futuro”, 1985) è passato alla storia. o no.

Sceneggiatore, Bob Gill, dare a Polemica risolta che dopo 38 anni sta ancora facendo discutere tra i seguaci di Ritorno al futuro. E dico seguaci perché immagino che non ci sia stato nessuno nella storia umana a cui non sia piaciuto il film.

Fine della discussione, “Ritorno al futuro” è perfetto

Il discorso di un apparente buco nella storia nel film di Robert Zemeckis è riemerso di recente nel popolare gioco dei social media con “azione”.5 film perfettiAnche Bob Gill ha detto: “È qui che entriamo in gioco noi”.

Il regista James Gunn ha affermato via Twitter: “Film perfetto Non deve essere uno dei tuoi film preferiti e non deve essere un grande film. Un film ideale è quello che non presenta difetti evidenti, sia estetici che strutturali. Non ha difettiPoi ha fatto riferimento a “Ritorno al futuro”.

si chiese Jean Perché i genitori di Marty non ricordano di aver incontrato Marty in passato? Tuttavia, ha anche difeso che “Ritorno al futuro” è un film perfetto perché ci sono motivi per cui questi dettagli possono essere preservati.

Poi lo sceneggiatore del film, Bob Gill, si è presentato e ha risolto il dibattito una volta per tutte: “Tieni presente che George e Lorraine Conoscevano Marty/Calvin solo da 8 giorni Quando Avevano 17 anni. Pertanto, molti anni dopo, potrebbero non ricordare che aspetto avesse quell’uomo che li ha incontrati al loro primo appuntamento.

“Vorrei chiedere a chiunque Pensa ai tuoi giorni di scuola Il liceo e mi chiedo come ricordino un ragazzo che avrebbe potuto frequentare la loro scuola, anche solo per un semestre. O qualcuno con cui sei uscito solo una volta. Gill ha risposto “Se non hai un riferimento fotografico, dopo 25 anni avrai probabilmente un ricordo confuso”.

Bob Gill con Robert Zemeckis e Michael J. Fox

E l’autore conclude la sua spiegazione con queste parole che non lasciano spazio ad ulteriori domande: “Allora forse Lorraine e George stanno pensando anche a Come sarebbe divertente se conoscessero qualcuno di nome Calvin KleinE anche se pensassero che il loro figlio di 16 o 17 anni avesse qualche somiglianza con lui, non sarebbe un grosso problema. Scommetto che la maggior parte di noi può sfogliare gli annuari delle scuole superiori e trovare le foto dei nostri compagni adolescenti che assomigliano un po’ ai nostri figli”.

Insomma, Ritorno al futuro è ancora perfetto.

In Espinov | I 19 migliori film con viaggi nel tempo