Nestlé sta investendo nello sviluppo di carne di pollo vegetariana con pelle e ossa

Jessica Schwabach, CEO di Albany, California, ha affermato che Nestlé ha investito circa 4 milioni di dollari in Sundial Foods, e il denaro sarà in parte utilizzato per finanziare la produzione iniziale di ali di pollo a base di carne finta. L’azienda prevede di introdurre i suoi prodotti sul mercato nei prossimi mesi. Inizialmente, il prodotto sarà venduto solo nell’area della baia di San Francisco, ma si espanderà in tutta la California già nel 2022, ha riferito Bloomberg.L’ingrediente principale negli alimenti prodotti da Sundial sono i ceci, a cui vengono aggiunti altri otto ingredienti. I sostituti delle ali di pollo contengono un totale di 27 grammi di proteine ​​per 100 grammi di prodotto, quasi le stesse della carne di pollo originale. Un vero uccello. La pelle di pollo vegetariana è costituita da una membrana di grassi e proteine, che aiuta anche a trattenere l’umidità negli alimenti; Le ossa sono fatte da steli di bambù Sundial Foods è stata fondata nel 2019 dopo che i co-fondatori Schwabach, che è vegetariano, e Siwen Deng si sono incontrati nell’Alternative Meats Program all’UC Berkeley. Dopo un’indagine congiunta su problemi come la disidratazione nelle alternative alla carne a base vegetale, hanno deciso di fondare la loro startup, mentre Nestlé ha rifiutato di commentare l’investimento nella società californiana. Tuttavia, il gigante alimentare ha investito molto in proteine ​​alternative poiché un numero crescente di consumatori sta abbandonando i prodotti animali a causa di problemi ambientali e di salute.

