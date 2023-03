Netflix può portare il suo servizio di gioco sui televisori Benzinga Spain

©Reuters. Netflix potrebbe portare il suo servizio di gioco sui televisori



Benzina – Netflix Inc (NASDAQ:) sembra giocare con l’idea di espandere il proprio servizio di gioco ai televisori.

Cosa è successo a Netflix?

Sviluppatore di applicazioni Steve Moser È stato scoperto in Netflix Code che il gigante dello streaming potrebbe avere in programma di espandere il proprio servizio di gioco oltre smartphone e tablet, portandolo per la prima volta sui televisori, riferisce Bloomberg.

Il simbolo indica i giochi che possono essere riprodotti su TV con telefoni e console.

Una riga di codice chiede se uno smartphone debba essere utilizzato come console di gioco perché lo richiede giocare a qualsiasi gioco sulla TV. Per giocare sulla tua TV, hai bisogno di un controller. Vuoi usare questo telefono come console di gioco?

Perché è importante

Le scoperte fatte all’interno del codice dell’applicazione Netflix non garantiscono che la società implementerà il concetto di TV. Tuttavia, sottolineano che il gigante dello streaming sta sperimentando internamente, osserva il rapporto.

Nell’anno 2021, Netflix inizia la sua avventura nel mondo dei giochi a i phoneE iPad e hardware Android. nonostante Azienda Apple (NASDAQ:NASDAQ:) richiede che i giochi vengano rilasciati in modo indipendente tramite l’App Store e gli utenti possono accedervi tramite le app Netflix, anche se con un abbonamento al servizio di streaming.

L’idea è di integrare l’offerta di contenuti di Netflix e fidelizzare i clienti in un momento in cui i prezzi degli abbonamenti della piattaforma sono in aumento, secondo il rapporto.

Prezzo dei piani Netflix

Il piano Netflix supportato dalla pubblicità è disponibile negli Stati Uniti a $ 6,99 al mese. L’abbonamento Netflix Basic senza pubblicità ha un prezzo di $ 9,99 al mese e l’abbonamento Netflix Standard senza pubblicità è di $ 15,49 al mese.

Potrebbe anche interessarti: “Glory”, la serie coreana più vista su Netflix da non perdere

Leggi anche l’articolo su Benzinga Spagna