40 pollici Full HD, al prezzo di 168 euro

Ideale per le seconde case, la cucina o la camera da letto, questo televisore ha una buona diagonale e non vi obbligherà ad usare comandi o ad avere cavi extra dietro lo schermo

Se il passo finale verso il digitale terrestre ad alta definizione ti fa impazzire e preferisci utilizzarlo per sostituire un vecchio televisore, o quello che hai in cucina o nella seconda casa, piuttosto che avere un altro apparecchio appeso dietro al televisore e un telecomando extra, puoi ottenere un modello che con un prezzo ragionevole può risolvere il tuo problema. Ad esempio, ora, a Miravia, nel negozio ufficiale del marchio, ce l'hai TD Systems Prime 40X14F A soli 167,99 euro con spedizione gratuita.

Acquista TD Systems PRIME40X14F ai migliori prezzi

Venduto da Il negozio ufficiale di TD Systems a MeraviaIl prezzo abituale di questo televisore è di 249 euro; Risparmierai 81 euro Ora che lo ottieni a soli 167,99 €. Il prezzo include anche la spedizione gratuita dalla Spagna, tra 1 e 5 giorni a seconda della località. Inoltre, se non hai mai effettuato un ordine su una piattaforma di e-commerce, puoi anche portarlo con te 10 euro in menoAl prezzo di 157,99 euro.

Anche se non stiamo parlando di quale TV abbia le caratteristiche e i vantaggi più premium o moderni, il fatto è che è proprio così. TD Systems Prime 40X14F È un modello del 2023 ultimato di recente ed è il televisore perfetto per l'utilizzo in una seconda abitazione o in un ambiente secondario, come la cucina o la camera da letto.

Ci presenta una diagonale stretta 40 pollici con Risoluzione FullHD Sul pannello LED diretto con Frequenza di aggiornamento di 60 HzE soprattutto: è pronto per continuare a guardare tutti i canali in HD, ovviamente senza bisogno di decoder aggiuntivi (ha un sintonizzatore digitale terrestre DVB-T2 e DVB-C nonché un satellite DVB-S2 (HD)).

Nella sezione audio, è compatibile con DolbyDigital Plus Ha due altoparlanti 8 watt Ciascuno (totale 16 W).

Non è un modello intelligente, ma grazie ad esso 3 porte HDMI 1.4Non avremo problemi ad aggiungere dispositivi di streaming o TV box per fornire quelle funzionalità mancanti. Inoltre, ha 2 porte USBUno di loro è in grado di registrare contenuti.

