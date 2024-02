Persona 3 Reload ha il miglior debutto della saga su Steam

Aggiornamento del personaggio 3già disponibile per la vendita su PC, PlayStation e Xbox, incluso Xbox Game Pass, sta colpendo il terreno e non solo nelle recensioni: sta avendo il miglior debutto di sempre. persona sul vapore. Questi dati potrebbero non essere replicati sulle console – dove Personalità 5 E Persona 5 Reale Furono grandi successi, ma… Picco di giocatori simultanei nel remake Personalità 3 Su PC supera le altre versioni.

In poche ore, Aggiornamento del personaggio 3 Ha raggiunto un picco di 42.112 giocatori simultanei. È molto o poco? Rispetto a, Persona 5 Reale Ha raggiunto il picco 16 mesi fa con 35.474 giocatoriE Persona 4 D'oro 29.984 giocatori quattro anni fa. Nel caso Persona 3 portatile, una rimasterizzazione diretta del gioco per PSP, ha raggiunto 3.515 giocatori simultanei. Quel numero è più vicino a 46.161 giocatori su Steam Come un drago: ricchezza infinitaChe già sappiamo ha superato il milione di copie vendute su tutte le piattaforme.

Le voci parlano di una possibile uscita per un successore di Nintendo Switch e forse un DLC che aggiunge contenuti Persona 3 Fez Che è stato cancellato al momento del lancio. Al momento però Atlas non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito Il successo giustificherebbe il suo sviluppo.

La nostra opinione su Aggiornamento del personaggio 3

“Il gioco originale era una meraviglia e questa nuova versione sa aggiornarlo con grande successo ai tempi attuali senza cambiarne affatto l'essenza. La sua nuova grafica è fantastica, la colonna sonora rivista è sorprendente e aggiunge molte nuove funzionalità e miglioramenti che, alla fine, si traduce in una nuova esperienza. Piacerà sia ai nuovi giocatori che a coloro che hanno già giocato ad alcune delle sue versioni precedenti“, contiamo analisi.