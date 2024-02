Gli scienziati scoprono una galassia che “non dovrebbe esistere”

(Immagine di riferimento) I risultati mostrano che ci sono ancora molte di queste galassie da scoprire. Immagine: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, elaborazione delle immagini di J.C. Coulander (CEA Paris-Saclay), J. Anselmi

Mentre l'A Un gruppo di astronomi Ha effettuato una serie di osservazioni di un gruppo di galassie catturate da Il telescopio speciale James Webb, questo Sono rimasti sorpresi di trovare una galassia “Questo non dovrebbe esistere.” Ciò è apparso casualmente, poiché non era l'obiettivo assoluto della ricerca, ma piuttosto era lontano dal campo principale di analisi. Quando l’hanno analizzata, hanno scoperto che si trattava di una galassia nana con caratteristiche raramente viste prima, e che potrebbe cambiare il modo in cui pensiamo alla formazione di queste strutture spaziali.

perledgCome l'hanno chiamata i ricercatori, che si trova a 98 milioni di anni luce dalla Terra, non ha le solite caratteristiche di galassia nana che ci si aspetterebbe. Innanzitutto, non interagisce con un'altra galassia vicina, ma non forma nemmeno nuove stelle. Questo è il caso, A Un caso interessante di una galassia isolata e tranquilla (con poco movimento).

Ti invitiamo a leggere: Quali razze di cani vivono più a lungo? La scienza ha una risposta.

“Questi tipi di galassie nane isolate e quiescenti non sono mai state viste prima, tranne in relativamente pochi casi. Non è proprio previsto.” Esiste alla luce della nostra attuale comprensione dell'evoluzione delle galassie“Quindi il fatto che stiamo vedendo questo oggetto ci aiuta a migliorare le nostre teorie sulla formazione delle galassie”, ha detto a Phys.org Tim Carlton, assistente ricercatore presso l'Arizona State University. “In generale, le galassie nane che esistono da sole continuano a formare nuove stelle”.

Questi risultati sono stati pubblicati sulla rivista Lettera del diario astrofisicoCiò suggerisce la possibilità che molte galassie isolate debbano ancora essere identificate e che JWST abbia gli strumenti per farlo.

A questo punto è bene chiarire che le galassie sono legate dalla gravità e sono costituite anche da stelle e pianeti Nubi di polvere, gas e materia oscura. Al contrario, le galassie nane sono le più abbondanti nell’universo e sono per definizione piccole e fioche. In media, queste contengono meno di 100 milioni di stelle, mentre la Via Lattea, ad esempio, ne contiene circa. 200.000 milioni di stelle.

Come è noto finora, l'evoluzione di queste galassie inizia con una galassia isolata che ha continuato a formare giovani stelle o ha interagito con una galassia compagna più massiccia. D'altra parte, questa teoria non si applica a… perle, Che contengono vecchi ammassi stellari, ma non formano nuove stelle e rimangono isolate.

MaCome fanno gli astronomi a sapere che questa galassia è isolata e che non si stanno formando nuove stelle? Andiamo per parti. innanzitutto, Telescopio James Webb Dispone di sensori e fotocamere che catturano le onde infrarosse, permettendoti di individuare le stelle nei tuoi scatti. Queste immagini dettagliate ci permettono di conoscere la sua luminosità e quindi la sua distanza dalla Terra.

Questi dati sono stati confrontati con i dati di immagini d'archivio, osservati alle lunghezze d'onda ultravioletta, ottica e infrarossa, raccolti per lo studio sul colore PEARLSDG. Le stelle appena formate hanno una firma cromatica specifica, che non è stata trovata in PEARLSDG, quindi si è concluso che non stanno formando nuove stelle.

Nota consigliata: La ricerca indica che la luna si sta restringendo. Perché?

Oltre a questo, eLo spettrografo Devini sul Lowell Discovery Telescope Permette agli astronomi di studiare in dettaglio le proprietà della luce che emette. Lì sono state trovate informazioni sul movimento di PEARLSDG, utilizzando lo stesso effetto Doppler utilizzato dai radar per misurare la velocità dei conducenti sulle strade dell'Arizona. Ciò ha permesso anche di dimostrare che è isolata, senza l’influenza di un’altra stella più massiccia.

Gli scienziati stanno attualmente cercando di fornire nuove osservazioni di questo tipo di galassia per comprenderne la formazione e l'evoluzione. Che c'è molto da risolvere.

👩‍🔬📄 Vuoi conoscere le ultime novità sulla scienza? Ti invitiamo a vederli a El Espectador. 🧪🧬