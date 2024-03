La NASA trova un fungo nel suolo di Marte

IL una pentola Ha pubblicato una foto sorprendente Un pezzo piatto, a forma di fungo Quale Sporge dalla superficie del cratere Jezero A Marte. La dimensione del “fungo” varia tra 1 e 2 cm Lungo e La sua larghezza è inferiore a 1 cm. La roccia si trovava in un’area che la sonda ha chiamato “Terra”, che il rover esplorerà nel 2022 Appartamenti Hogwalu.

ci sono molti Gli aspetti che contraddistinguono quella roccia e la rendono speciale Del resto esaminato a Jezero: lo era Grana molto fine Rispetto ad altri e ha caratteristiche rocker più interessanti come Maggiore percentuale di sali solfati.

Il “fungo” è in realtà una caratteristica geologica conosciuta come Pietrificazione.

Il cemento è Masse solide Questo è All'interno di una roccia E il? Si mettono in posa Piace L'acqua scorre attraverso i sedimenti, Fusione dei metalli E Portateli indietro In una configurazione più compatta.

Calcestruzzo Di solito sono più duri della roccia circostantecosa li rende Meno suscettibile alla corrosione E il tempo.

Per terra, Progresso concreto a Ampia gamma di forme (da sferici a irregolari) e le loro dimensioni (da 1 mm a 2,2 metri). Lui appare per la prima volta Nel disco rock terrestre Più di 3000 milioni di anni fa.

Calcestruzzo al carbonio. L'illustre collegio ufficiale dei geologi

Himani Kalochauno studente di dottorato presso il California Institute of Technology e Partecipante alla ricerca Da “Al-Fitr”, spiega che “Non sappiamo quando si è formato Tuttavia, per la prima volta il cemento “a forma di fungo” fu gettato a Hogwallow Flats I venti hanno scolpito anche la superficie di Marte Per miliardi di anniha portato all'erosione della fondazione morbida A proposito di questo cemento solido

Ora, come spiega Calocha, tutto il resto Dalla roccia circostante È un ago di roccia molto sottileFare cemento Proseguire con la roccia piatta sottostante.

Inoltrela squadra ha visto un grande cemento Sotto forma di tavoletta È anche piccolo e sferico Inoltre Alcuni hanno sottolineato.

Il rover ha estratto un campione Chiama gli appartamenti di Hogwalu “Berwalo.”Che potrebbe contenere fossilizzazione, quindi se i campioni verranno restituiti alla Terra si potrà imparare di più Informazioni sulle rocce marziane e su come si sono formate. .