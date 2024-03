Corso di Intelligenza Artificiale su mobile

In questo corso sulle app mobili AI, vedremo dieci strumenti aziendali e di produttività basati sull'intelligenza artificiale per smartphone e tablet.

In dieci capitoli vedremo applicazioni che ci permettono di creare e correggere testi da qualsiasi applicazione come Gmail, Notes, WhatsApp o Instagram. Vedremo come utilizzare gli strumenti di gestione dei progetti dal tuo cellulare e con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Entreremo anche nel mondo della gestione automatizzata della posta elettronica organizzando la tua casella di posta, applicando filtri e scrivendo risposte alle email.

L'altro strumento che vedremo è la creazione di mappe mentali avanzate che ci permettono di scansionare documenti e trasformarli in grafici e diagrammi per studiarli e ottenere tutte le informazioni in uno screenshot. Alcune delle applicazioni che vedremo sono molto accattivanti perché ci permetteranno di creare sottotitoli e doppiaggio di video in modo automatico e in pochi minuti.

Queste applicazioni “magiche” ci aiuteranno anche a creare video a partire da testi in cui chiederemo all'IA qualcosa di specifico e lei creerà la scena per noi. Vedremo anche un'applicazione dedicata alla fotografia e nello specifico alle immagini dei prodotti perché ci permette di rimuovere sfondi e posizionarli dove vogliamo con una qualità molto professionale.

Non possiamo non offrire un altro assistente virtuale che ci fornirà risposte altamente migliorate, integreremo anche Siri con ChatGPT in modo che gli utenti iPhone avranno un proprio assistente con poteri OpenAI.

Per sfruttare al meglio il nostro tempo, vedremo un'applicazione che ci informa di qualsiasi contenuto, sia che sia online o che lo abbiamo scaricato in formato PDF. Si tratta di uno strumento che traduce qualsiasi testo in audio, permettendoci di eseguire qualsiasi operazione mentre ascoltiamo le e-mail, teniamo in mano un PDF o una pagina web. Andiamo!