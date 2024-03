Come sono le nuove opzioni di formattazione del testo?

In WhatsApp Sono state aggiunte quattro nuove opzioni di formattazione del testo per aiutare gli utenti a comunicare in modo più efficace.

Gli utenti di WhatsApp ora possono utilizzare Elenchi numerati e punteggiatiLe virgolette bloccate e il codice incorporato evidenziano e organizzano i tuoi messaggi, rendendo più semplice suddividere grandi porzioni di testo in qualcosa di più facile da leggere.

Queste nuove opzioni di formattazione sono in sviluppo da un po’, ma ora sono disponibili su WhatsApp Android, iOS, Web e MacOltre a supportare i canali. Si aggiunge ai formati grassetto, corsivo, medio e spaziato già disponibili per tutti gli utenti WhatsApp.

Ecco come puoi usare la sintassi dello stile uno sconto Per questi nuovi formati direttamente all'interno del messaggio:

Elenchi puntati

Esattamente quello che sembra: ora puoi finalmente aggiungere punti elenco ai tuoi messaggi per suddividere le informazioni in elementi come liste della spesa. In poche parole a Codice “-” All'inizio del testo, seguito da uno spazio.

Elenchi numerati

Un altro formato di elenco, contenente solo numeri, nel caso in cui qualcosa debba essere scritto in un ordine specifico, ad esempio le istruzioni. Per utilizzare questo formato, aggiungi Uno o due numeri, seguiti da un punto e uno spazio interoad esempio “1”.

WhatsApp ha annunciato quest’anno nuovi strumenti di modifica del testo.

Blocca gli appuntamenti

Gli utenti possono bloccare il testo della citazione per evidenziarlo nei messaggi più lunghi. ho scritto Simbolo “>”. seguito da uno spazio prima del testo che desideri evidenziare per utilizzare questo formato.

Codice in linea

Un formato utile per i programmatori ma è anche un buon modo per evidenziare informazioni specifiche nel testo. Gli utenti devono racchiudere il testo con il simbolo “`” per utilizzare questo formato: “come questo”.

Altri trucchi per inviare messaggi a WhatsApp che dovresti provare

Ho scritto il testo in grassetto

Il trucco del testo in grassetto di WhatsApp ti consente di enfatizzare e far risaltare i tuoi messaggi. Aggiungi semplicemente a stella Prima e dopo il tuo testo

Per dirla in grassetto. Ad esempio, *Come stai?* Questo formato preciso ed efficace può aggiungere un tocco di popolarità ai tuoi messaggi.

Ho messo il testo in corsivo Il corsivo, noto per evidenziare parti essenziali del testo, può essere ottenuto inserendo un segnoSottolineatura (_) prima e dopo il testo

. Ad esempio, _Come stai?_ Questa opzione di formato funziona a livello globale nelle versioni Android e Android di WhatsApp.Dipartimento di controllo interno

Consentire agli utenti di aggiungere uno stile unico ai propri messaggi.

Messaggio con una linea che lo attraversa Per aggiungere un tocco divertente e drammatico ai tuoi messaggi, usa il trucco per completare il testo di WhatsApp. Quando si posiziona aUna tilde (~) prima del messaggio

-Puoi creare un effetto di eliminazione del testo, per attirare l'attenzione su determinate parole. Ad esempio, ~Come stai? Questo semplice trucco può migliorare l’impatto dei tuoi messaggi.

Nuovi simboli per arricchire i tuoi testi su WhatsApp.

Applicazione a spazio singolo Il carattere di testo a spaziatura fissa è uno dei preferiti dagli utenti di WhatsApp per il suo fascino estetico. Per utilizzare questa linea, Aggiungi il tuo messaggio con tre virgolette (''')

Senza spazi, digita il tuo messaggio e allegalo con tre back tag. Questo metodo è universale per entrambi Androide

Per quanto riguarda iOS. Esempio: '''Come stai?'''. Ti consente anche di sperimentare diversi tipi di carattere e caratteri tipografici, aggiungendo un tocco creativo ai tuoi messaggi.

Ho scritto in forma mista

Per coloro che desiderano combinare diversi stili di formattazione all'interno dello stesso testo, WhatsApp consente diverse combinazioni, come grassetto e corsivo, corsivo e barrato, grassetto e barrato e persino una combinazione dei tre. Questa flessibilità aggiunge uno strato di creatività ai tuoi messaggi, permettendoti di esprimerti in vari modi.

Modifica utilizzando l'opzione scorciatoie WhatsApp fornisce un'opzione di modifica rapida per gli utenti che desiderano modificare i propri messaggi. Basta premere a lungo sul messaggio nella barra della chat, selezionare le parole desiderate e sullo schermo verrà visualizzato un elenco di opzioni di modifica.Barra degli strumenti in basso

. Questa funzionalità semplifica il processo di modifica e consente agli utenti di personalizzare facilmente i propri messaggi.

Cambiare la dimensione del font Per gli utenti che preferiscono un'esperienza personalizzata, WhatsApp offre un'opzione per modificare la dimensione del carattere. Vai aImpostazioni

Vai su Chat e seleziona la dimensione del carattere. Scegli tra le dimensioni dei caratteri Piccolo, medio e grande

A seconda del tuo comfort e delle tue preferenze di lettura. Questa funzionalità di personalizzazione garantisce che la tua esperienza di messaggistica sia adattata ai tuoi gusti.

Lettere colorate e caratteri eleganti

Sebbene non sia una funzionalità integrata in WhatsApp, gli utenti possono aggiungere colore e stile ai propri messaggi utilizzando strumenti di terze parti. Scrivendo le parole nell'applicazione e selezionando il testo desiderato, gli utenti possono cambiarne il colore e aggiungere un tocco vivace ed elegante ai propri messaggi.

Maggiori informazioni sulle truffe tramite SMS di WhatsApp

Posso sottolineare i messaggi su WhatsApp? Ufficialmente WhatsApp non supporta il testo sottolineato. Tuttavia, può essere utilizzato Applicazioni di terze parti

per questo scopo.

Come puoi cambiare il colore del fumetto della chat su WhatsApp? Sebbene i fumetti stessi non possano essere modificati, gli utenti possono personalizzarli facilmenteSfondo della chat

. Vai su Impostazioni > Chat e scegli un nuovo sfondo, che sia una foto, uno sfondo o un colore a tinta unita.

Conclusione Questi trucchi per testi e caratteri di WhatsApp offrono agli utenti un modo creativo e personale per esprimersi. Dall'enfatizzazione dei messaggi in grassetto e corsivo all'aggiunta di un tocco drammatico con caratteri medi,Gli utenti possono migliorare la loro esperienza di messaggistica