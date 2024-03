Qualcomm sta cercando di portare l'intelligenza artificiale generativa su più dispositivi con Snapdragon 8s Gen3

Qualcomm cerca di migliorare le prestazioni e l'intelligenza artificiale (AI) generata sul dispositivo e, a tal fine, ha introdotto un nuovo processore, lo Snapdragon 8s Gen3, che riunisce una selezione di funzionalità selezionate per offrire esperienze premium a un pubblico più ampio.

Nel portafoglio di Qualcomm, lo Snapdragon 8s Gen3 è leggermente sotto lo Snapdragon 8 Gen3 e sopra lo Snapdragon 8 Gen2. Si tratta di un processore che riunisce funzionalità selezionate del portafoglio premium, progettato per uno smartphone di punta, con il quale i partner di produzione possono abilitare esperienze innovative.

L'azienda ha sottolineato il proprio ruolo nel facilitare l'implementazione dell'intelligenza artificiale generativa sul dispositivo utilizzando Snapdragon Smart. Questo processore supporta modelli con un massimo di 10 miliardi di parametri, come Llama2 di Meta e Gemini Nano di Google. Consente inoltre casi d'uso come assistenti virtuali basati sull'intelligenza artificiale o creazione di contenuti creativi originali.

Con Snapdragon Sight, supporta fino a tre processori IPS (cognitive image signal) a 18 bit, analisi delle immagini basata sulla segmentazione semantica e tecnologia Snapdragon Low Light Vision per acquisire foto meglio illuminate in ambienti bui. Abilita anche la cosiddetta “always-on camera”, una funzione che mantiene la fotocamera frontale sempre pronta.

Quando si tratta di giochi, con Snapdragon Elite Gaming, il processore offre ray tracing basato su hardware e la tecnologia Adreno Frame Motion Engine 2.0 per aumentare gli FPS creando framerate medi.

Include anche Snapdragon Secure, che fornisce una gamma di funzionalità per l'isolamento sicuro e privato, la crittografia e la gestione delle chiavi. E Snapdragon Sound per migliorare l'audio in streaming e nei giochi e inviare e ricevere un suono più chiaro durante le comunicazioni.

Il processore, infine, include anche Snapdragon Connect, grazie al modem X70 con tecnologia 5G e tecnologia FastConnect 7800, mentre con la Snapdragon Seamless Experience permette di collegare dispositivi esterni allo smartphone come cuffie o scene di realtà aumentata.

Snapdragon 8s Gen3 sarà integrato in dispositivi di produttori come Honor, iQOO, realme, Redmi e Xiaomi. Qualcomm prevedeva che il primo annuncio sarebbe stato fatto a marzo.