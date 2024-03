L'aggiornamento a iOS 17.4.1 sta per arrivare sul tuo iPhone

Questa nuova versione di iOS potrebbe essere rilasciata questa settimana

iOS 17.4.1 verrà rilasciato questa settimana con correzioni di bug

Apple sta lavorando su iOS 17.4.1 da diversi giorni sembra che Questa nuova versione verrà rilasciata presto con il numero di build 21E235. Il lancio potrebbe avvenire oggi o domani, secondo una fonte citata dai media specializzati di Apple. MacRumorsche ha un buon record di previsioni accurate.

MacRumors è stato il primo a dirlo Apple ha testato questa versione internamente Lanciare arrivando con un obiettivo Risolvi i bug e migliora la stabilità degli iPhone. Se queste nuove informazioni sono corrette, potremmo vedere iOS 17.4.1 già questa settimana.

iOS 17.4.1: rilascio senza novità ma importante

nonostante iOS 17.4.1 Sarà un piccolo aggiornamento, e sarà anche importante perché arriverà a correggere bug e migliorare le prestazioni dell'iPhone, come Alcuni utenti hanno segnalato problemi con la batteria. Inoltre, dobbiamo anche tenere conto del fatto che iOS 17.3.1 non è stato firmato di recente, segno che è in arrivo una nuova versione.

Inoltre, verrà testato anche internamente iOS 17.5questa settimana potrebbe arrivare anche una versione beta con la possibilità di distribuire app via web Consenti agli utenti di scaricarli al di fuori dell'App Store E senza la necessità di ricorrere a un mercato alternativo.

D'altra parte, un altro segno che questa nuova versione potrebbe arrivare è che è necessaria Aggiornamento per macOS Sonomapoiché l'ultima versione rilasciata causa problemi con i connettori USB di alcuni display esterni, rendendo impossibile il collegamento di un Mac.

iOS 17.4.1 Sostituirà iOS 17.4, che è la versione che ha portato molte nuove funzionalità come Possibilità di installare app store di terze parti, possibilità di scegliere il browser predefinito, nuova funzionalità di conversione da audio a testo nell'app Podcast e nuovi emoji.

