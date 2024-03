Samsung celebra un decennio di leadership nel mercato globale degli altoparlanti – Samsung Newsroom America Latina

La reputazione di qualità del suono superiore basata su innovazioni rivoluzionarie è confermata: secondo il rapporto annuale di FutureSource Consulting, nel 2023 Samsung ha raggiunto una quota di mercato del 20,3% e un contributo del 18,8% al volume delle vendite di audiobar in tutto il mondo

Secondo il rapporto annuale di FutureSource Consulting, Samsung Electronics è stata leader mondiale nel mercato degli altoparlanti per dieci anni consecutivi, dal 2014 al 2023. Gli ultimi dati, pubblicati il ​​28 febbraio, evidenziano la continua leadership di mercato di Samsung, con una quota di mercato del 20,3% e un contributo del 18,8% al volume delle vendite del settore nel 2023.

Nel corso degli anni Samsung ha costantemente alzato il livello dei sistemi di intrattenimento domestico, guadagnandosi la reputazione di qualità audio superiore e innovazione rivoluzionaria. Funzionalità esclusive come Q-Symphony e SpaceFit Sound rivoluzione Un'esperienza di ascolto che offre agli utenti un paesaggio sonoro altamente coinvolgente, adattato perfettamente ai loro ambienti di ascolto.

Questo standard di eccellenza è stato riconosciuto da esperti e revisori del settore: T3 L'HW-Q990C è stata nominata “Miglior soundbar” per il suo suono coinvolgente con “eccezionali caratteristiche audio basate su oggetti” e Recensione dell'home theater Ha assegnato all'oratore un riconoscimento Editor's Choice, commentando: “Sembra fantastico, indipendentemente dal tipo di contenuto che stai inviando”.

Quest'anno Samsung continua a spingersi oltre i limiti con i suoi prodotti Linea di cassette audioÈ dotato di funzionalità audio potenziate dall'intelligenza artificiale e opzioni di connettività per attirare l'attenzione dei consumatori e degli appassionati di home theater.

La soundbar di punta della serie Q, la HW-Q990D, offre uno straordinario suono surround a 11.1.4 canali e funzionalità Q-Symphony migliorate. Il dispositivo basato sull'intelligenza artificiale analizza e sincronizza i canali audio per ottenere dialoghi chiari e un paesaggio sonoro coinvolgente su tutti gli altoparlanti. In combinazione con SpaceFit Sound Pro per la calibrazione audio personalizzata, la soundbar garantisce anche un'esperienza coinvolgente in qualsiasi spazio, mentre il passthrough HDMI 2.1 e 4K/120Hz fornisce opzioni di connettività che soddisfano le esigenze dei moderni sistemi di intrattenimento domestico.

“Siamo lieti di essere riconosciuti ancora una volta come leader di mercato nel campo degli altoparlanti. Questo risultato riflette il feedback positivo ricevuto dai nostri clienti nel corso degli anni”, ha affermato Cheolgi Kim, Vicepresidente esecutivo di Visual Display Business presso Samsung Electronics. “Con Dopo questo successo, continueremo a ampliare i confini dell'intrattenimento domestico con una qualità audio superiore e funzionalità di connettività avanzate, sfruttando al tempo stesso la tecnologia vocale basata sull'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza del consumatore e la posizione di Samsung nel mercato globale.”

