Una nuova missione speciale tenterà di atterrare sulla luna e lo registrerà con telecamere 3D

Nel 2024, due missioni lunari fallirono. Terza volta fortunata? E questa è la speranza Missione IM-1 per macchine intuitiveIn collaborazione con NASA e SpaceX, il lancio avverrà il 14 febbraio.

All'inizio dell'anno, l'unità Peregrine di Astrobotic aspirava a diventarlo La prima missione privata ad atterrare sulla LunaMa un malfunzionamento dei dispositivi di propulsione ha fatto sì che non raggiungesse il nostro satellite.

Solo poche settimane fa, la missione dell'Agenzia aerospaziale giapponese è riuscita ad atterrare sulla superficie della Luna… ma con la pancia del modulo.

La prima missione privata ad atterrare sulla Luna?

Azienda Macchina intuitiva Ho lavorato con la NASA per creare Lander privato. Ha quattro telecamere sulle quattro “gambe”. Registreranno in 3D come il modulo (si spera) atterrerà sulla superficie lunareS.

L'obiettivo di queste telecamere SCALPSS è quello di indagare su come la polvere lunare viene influenzata dai propulsori di discesa della navicella. Potete vedere le telecamere in questo video:

La Nasa pensa già al futuro: con questo esperimento vuole controllare la polvere che si muove quando la nave atterra, in modo che non interferisca con la vita quotidiana delle colonie umane sulla Luna.

Michele Monk, ricercatore principale di SCALPSS e ingegnere principale ad interim per la direzione della missione per la tecnologia spaziale della NASA, spiega un permesso “Se mettiamo gli oggetti (lander, habitat, ecc.) troppo vicini tra loro, potremmo provocare un'esplosione di sabbia in ciò che è accanto a noi, il che ci costringerebbe a proteggere le altre risorse in superficie.”

Conclude: “Questo può aggiungere massa, e questa massa si estende in tutta l'architettura. Fa tutto parte di un problema di ingegneria integrata”.

Per la prima volta potremo vedere lo sbarco tridimensionale sulla LunaAnche se la NASA ha già avvertito che bisognerà aspettare qualche mese. Le immagini registrate dal lander dovranno essere verificate, trasmesse alla Terra ed elaborate per creare un'immagine 3D della zona di atterraggio.

La missione IM-1 trasporterà 12 esperimenti, sei dei quali provenienti dalla NASA. Puoi vederli Qui.

Il lander Odysseus decollerà dalla Terra il 14 febbraio, all'interno di un razzo SpaceX Falcon 9. Se tutto andrà bene, Atterrerà sulla Luna alla fine del meseFinalmente possiamo vedere Sbarco sulla Luna in 3D. buona fortuna!