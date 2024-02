Dove vedere il lancio del nuovo Spazio

Le missioni private nello spazio stanno diventando sempre più frequenti e uno dei principali attori è SpaceX. E questo mercoledì, il razzo Falcon 9Un nuovo lander privato verrà lanciato sulla Luna Per macchine intuitive e NASA. Sia il lancio che i preparativi precedenti possono essere visti attraverso varie trasmissioni sulla NASA e sullo Spazio

La missione di atterraggio, chiamata IM-1, dovrebbe decollare alle 07:57 del 14 febbraio dal Kennedy Space Center in Florida e, se tutto andrà bene, Il rover IM-1 atterrerà sulla Luna il 22 febbraiosecondo un permesso.

L'IM-1 fa parte del programma Commercial Lunar Payload Services della NASA e conduce esperimenti della NASA “focalizzati sulle interazioni pennacchio-superficie, Interazioni tra la meteorologia spaziale e la superficie lunareRadioastronomia, tecniche di atterraggio di precisione, comunicazioni e nodi di navigazione per futuri veicoli autonomi e tecnologie di navigazione la descrizione Dalla NASA.

Oggi, 12 febbraio, la NASA metterà in atto Il tuo canale televisivo della NASASolo audio per rivedere gli esperimenti scientifici condotti nella missione. Si inizierà alle cinque di sera, ora della Penisola Arabica. Martedì 13 febbraio la NASA, SpaceX e Intuitive Machines terranno una conferenza stampa pre-lancio Revisione della preparazione per il lancio del lander lunare IM-1 e il suo razzo Falcon 9. Inizierà alle 19:30, ora della penisola, e sarà solo audio.

Il giorno principale sarà il 14 febbraio, quando la NASA andrà in diretta alle 06:15 e sarà trasmessa in diretta Tramite la televisione della NASA. Questo deve essere chiarito Il momento esatto del lancio dell'IM-1 dipende dalle condizioni meteorologicheveicolo di lancio e altre condizioni.

“La copertura è soggetta a modifiche in base alle attività operative in tempo reale”, ha avvertito la NASA. un permesso. L'agenzia fornirà aggiornamenti sulla missione attraverso il suo sito web Blog Artemis della NASA.