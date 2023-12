Migliaia di romanzi nel palmo della tua mano con questo e-book economico di El Corte Inglés, perfetto come regalo di Natale

Lo spazio di archiviazione è di 4 GB, ma è possibile aggiungerne altri 32 GB tramite scheda microSD

Gli e-book sono dispositivi ideali da regalare agli amanti della lettura. Il più popolare è Amazon Kindle , ma esistono molte altre alternative, anche più economiche, che possono regalare un’esperienza di lettura piacevole. Un buon esempio di ciò è il modello Woxter Scriba 195che ora possiamo trovare ad un prezzo ulteriormente ridotto presso El Corte Inglés: per 67,90 euro .

Questo eBook di Woxter è economico anche senza essere in offerta, poiché il suo prezzo consigliato è di € 79,90. Ma con l’attuale riduzione dei prezzi effettuata da El Corte Inglés Sconto di 12euroInfine, si mantiene quasi al minimo storico 67,90 euro .

Solo perché l’eBook Woxter Scriba 195 è più economico di altri modelli più popolari non significa che sia peggiore. In effetti, uno degli aspetti più interessanti è quello che vediamo in altri aspetti Lettore elettronico Dal marchio, Ha dei bottoni Al posto del touch screen, evitando così di sporcarlo girando le pagine o semplicemente utilizzando l’e-book.

Schermo integrato Sei pollici E-ink Pearl Plus con 16 livelli di scala di grigi e risoluzione 1.024 x 758 pixel. Dispone di 64 MB di RAM e 4 GB di spazio di archiviazione per circa 2.000 libri, sebbene sia possibile aggiungere un massimo di 32 GB utilizzando una scheda MicroSD. La sua batteria è 1.800 mAhche prevede circa alcune settimane di utilizzo.

Da parte sua, ha un lavoro in Modalità verticale e orizzontaleSupporta diverse lingue e integra una porta di ricarica micro USB. Supporta anche vari formati di libri, come Epub, pdf, fb2, htm, doc, txt, rtf, tar, tcr e molti altri, nonché formati di immagine come JPEG, GIF o PNG.

