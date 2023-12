Gli autori di Dead Cells presentano il loro nuovo gioco. Windblown porta l’azione nei cieli e promette di essere intensa – Windblown

Motion Twin mostra il primo trailer della sua nuova opera in arrivo nel 2024 su PC

8 dicembre 2023 alle 02:12 Aggiornato l’8 dicembre 2023 alle 02:13

Alberto Pastore Gestore di contenuti Sono quasi nato con il NES sotto il braccio e da allora i videogiochi sono diventati una passione che mi ha portato qui, a 3DJuegos, dove scrivo da oltre 10 anni e sono anche caporedattore. Con oltre 20 anni di esperienza nel giornalismo di videogiochi, sono stato un grande fan di Nintendo fin da quando ero giovane, ma possedere un computer alla fine degli anni ’90 mi ha fatto anche apprezzare le avventure grafiche come Monkey Island, o i giochi di strategia come Age of Empires o Giochi di ruolo. Come Baldur’s Gate. Un appassionato di cinema, un grande fan di Star Wars e un pianista esperto, se mi parli di Grim Fandango e ti offro una birra. LinkedIn

Sono gli autori di uno dei migliori giochi Il lavoro di Roguelet Storia, quindi è difficile non entusiasmarsi per il nuovo lavoro Movimento gemelloChe durante la cerimonia ha presentato il promettente film Windblown Premi di gioco 2023 . Come Dead Cells, stiamo parlando di un altro gioco d’azione dal ritmo serrato che questa volta ci porta all’interno di una serie Isole nel cielo Potremo esplorarlo da soli o con gli amici grazie alla modalità cooperativa per tre persone con visuale isometrica, sullo stile di giochi come Bastion.





“Volevamo un gioco di combattimento roguelite davvero frenetico, ma semplicemente non c’era”, dice il team di. Movimento gemello “Così ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo creato il gioco che volevamo; un gioco che ci permettesse di immergerci nell’azione da soli, così come con gli amici, purché avessimo avuto Umore (o dolore lancinante) Prendi il controllo.

Un altro gioco da puntare per il 2024

A Windblown incarniamo Ponticelli“I guerrieri combattono per proteggere la loro casa, L’Arca, dal gigantesco e mortale Vortex e dai suoi servitori Sentinella”, si legge nella descrizione ufficiale del gioco. Il gioco si basa su scenari aperti pieni di segreti che possiamo esplorare liberamente. “I giocatori dovranno superare incessantemente tutte le avversità che dovranno affrontare nelle loro battaglie contro le Sentinelle Vortex, che sono determinate a distruggere gli eroi e fargli ricominciare la loro carriera”.

“La battaglia è dura, ma è sempre leale.”

Come avviene nel Eredità canaglia Alla morte ci succederà il saltatore che Assorbirà i ricordi Dai guerrieri caduti imparano a padroneggiare le loro tecniche di combattimento. Abbiamo a nostra disposizione tantissime armi ed equipaggiamenti che ci permetteranno di affrontare gli eventi in modi diversi. “Man mano che i giocatori sbloccano più ricordi, saranno in grado di ottenere armi più potenti e complesse che li trasformeranno nella macchina per uccidere definitiva”, hanno commentato i suoi autori. Affermano anche che “la battaglia è dura ma sempre leale”.

Windblown verrà lanciato su PC come Steam Early Access nel 2024. Motion Twin promette inoltre diverse opportunità per testare il gioco nelle future beta.

Nei giochi 3D | È stato il primo passo verso il gioco GOTY più sorprendente della storia e ora verrà rifatto. Dieci anni dopo, Brothers: A Tales of Two Sons avrebbe avuto il suo remake

Nei giochi 3D | È visivamente bello, esplora i fatti e promette molto. Anteprima e dettagli del film Usual June