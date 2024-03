Come scattare foto di un'eclissi solare o spaziale con la fotocamera del tuo iPhone

L’eclissi solare è uno dei fenomeni più impressionanti della natura. Possiamo dire che è un evento drammatico e bellissimo, perché il sole viene poco a poco coperto dalla luna per qualche minuto, e poi rinasce. Grazie alla scienza capiamo come funziona, ma secoli fa sarebbe stato un evento fondamentale per la civiltà.

È importante ricordare che prima di scattare una serie di foto di un'eclissi solare, dobbiamo proteggere i nostri occhi per evitare eventuali danni. Quando abbiamo tutta l'attrezzatura pronta, assicurati di non guardare verso il sole con la fotocamera del tuo iPhone, poiché ciò potrebbe causare ustioni e perdita parziale o totale della vista. Ricorda: la nostra salute prima di tutto.

Tecnicamente, fotografare un'eclissi solare o elementi del cielo non è semplice se non disponiamo degli strumenti adeguati. In questo senso, per ottenere immagini di grande qualità, è necessario possedere una serie di accessori, come un teleobiettivo, un filtro solare e un treppiede.

Per fare questo utilizzeremo una serie di strumenti intelligenti che sono molto convenienti, quindi con un investimento molto piccolo otterrai risultati molto interessanti. Inoltre, se hai un Apple Watch, lo utilizzeremo per scattare foto dal telecomando, per ridurre il più possibile le vibrazioni del dispositivo.

Treppiede e supporto ufficiale Apple MagSafe

Grazie al treppiede possiamo ottenere l'angolazione perfetta per mettere a fuoco l'evento astronomico. Per fare ciò, si consiglia vivamente di utilizzare un treppiede compatto che impedisca in ogni momento il tremolio o il movimento della fotocamera dell'iPhone.

Tra tutte le opzioni disponibili, è quella consigliata Supporto per treppiede Treppiede piccolo Che include funzionalità avanzate, come il monitoraggio del sole durante un'eclissi.

Una volta scelto il treppiede, è importante collegare il nostro iPhone al supporto del telefono. Se non disponi di un supporto per esporre i tuoi dispositivi, ti consigliamo vivamente di utilizzare un treppiede Apple MagSafe ufficiale.

Utilizzando poi l'Apple Watch potremo scattare la foto senza toccare l'apparecchiatura, evitando i problemi descritti nelle righe precedenti.

Per risultati professionali: obiettivo zoom

Se desideri ottenere una qualità extra nelle tue fotografie, una delle migliori opzioni è configurare uno zoom aggiuntivo sul nostro iPhone in modo che la qualità delle tue fotografie aumenti notevolmente. Ad esempio, se abbiamo un iPhone 15 Pro Max con Zoom X5 e aggiungiamo un teleobiettivo aggiuntivo

Tra le opzioni disponibili su Amazon, gli obiettivi Selvim sono uno dei teleobiettivi più economici e facili da posizionare, perché dotati di un sistema di rotazione molto facile e non invasivo con il corpo del nostro dispositivo.