La scoperta di una stella “tripla” potrebbe rivoluzionare la comprensione dell’evoluzione stellare – Società

Una scoperta pionieristica degli scienziati dell’Università di Leeds (Regno Unito) potrebbe cambiare il modo in cui gli astronomi comprendono alcune delle stelle più grandi e comuni nell’universo, poiché hanno scoperto una stella “tripla”, rivoluzionando potenzialmente la comprensione dell’evoluzione stellare fino ad oggi . È stato anche pubblicato negli Avvisi mensili della Royal Astronomical Society.

La ricerca del dottorando Jonathan Dodd e del professor René Odemeyer, della Scuola di Fisica e Astronomia dell’università, fornisce nuove interessanti prove che le stelle Be massicce – fino ad ora ritenute presenti principalmente nelle stelle doppie – potrebbero in realtà essere “triple”.

Questa straordinaria scoperta potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione di questi oggetti, un sottoinsieme delle stelle B, che rappresentano un importante “banco di prova” per lo sviluppo di teorie sull’evoluzione stellare in generale.

Queste stelle Be sono circondate da un caratteristico disco di gas, simile agli anelli di Saturno nel nostro sistema solare. Sebbene le stelle Be siano note da circa 150 anni – furono identificate per la prima volta dal famoso astronomo italiano Angelo Cecchi nel 1866 – fino ad ora nessuno sapeva come si formassero. Il consenso tra gli astronomi è che i dischi si formano dalla rapida rotazione delle stelle Be, che a sua volta potrebbe essere causata dall’interazione delle stelle con un’altra stella in un sistema binario.

“Il miglior punto di riferimento per questo è se hai guardato Star Wars, ci sono pianeti con due soli”, spiega Dodd, l’autore corrispondente dell’articolo. Ma ora, analizzando i dati del satellite Gaia dell’Agenzia spaziale europea, gli scienziati affermano di aver trovato la prova che queste stelle esistono effettivamente in sistemi tripli, con tre oggetti che interagiscono invece di solo due.

Ha continuato: “Abbiamo osservato come le stelle si muovono nel cielo notturno per periodi più lunghi, come dieci anni, e periodi più brevi, come sei mesi. Se una stella si muove in linea retta, sappiamo che esiste una sola stella Una stella, una stella, ma se c’è più di una stella, allora vedremo una leggera oscillazione, o nella migliore delle ipotesi, un vortice.

“Abbiamo applicato questo metodo ai due gruppi di stelle che stiamo osservando – stelle B e stelle Be – e quello che abbiamo scoperto, in modo confuso, è che inizialmente le stelle Be sembrano avere un indice coniugato inferiore rispetto alle stelle B”, aggiunge. Questo è interessante perché ci aspettiamo che ce ne siano più di uno e ci aspettiamo che abbiano un tasso più alto.

Tuttavia, il ricercatore capo, il professor Odemeijer, sottolinea che “il fatto che non li vediamo potrebbe essere perché ora sono troppo deboli per essere rilevati”.

I ricercatori hanno poi analizzato un diverso insieme di dati, cercando stelle compagne più lontane, e hanno scoperto che a queste distanze di separazione maggiori, la proporzione di stelle compagne è molto simile tra le stelle B e Be.

Da lì hanno potuto dedurre che in molti casi arriva una terza stella, costringendo la compagna abbastanza vicino alla stella Be, abbastanza da poter trasferire la massa dall’una all’altra e formare il caratteristico disco della stella. .Najma Be. Ciò potrebbe anche spiegare perché non vediamo questi compagni; È diventata troppo piccola e debole per essere rilevata dopo che la stella “vampiro” di Be ha assorbito gran parte della sua massa.

Questa scoperta potrebbe avere enormi implicazioni per altri settori dell’astronomia, come la comprensione dei buchi neri, delle stelle di neutroni e delle sorgenti di onde gravitazionali.

Secondo il professor Odemeijer: “Attualmente è in corso una rivoluzione nella fisica attorno alle onde gravitazionali. Osserviamo queste onde gravitazionali da alcuni anni e si è scoperto che sono causate dalla fusione di buchi neri”.

“Sappiamo che questi oggetti misteriosi – buchi neri e stelle di neutroni – esistono, ma non sappiamo molto delle stelle che diventeranno. Le nostre scoperte forniscono un indizio per comprendere le fonti di queste onde gravitazionali”, aggiunge. Negli ultimi dieci anni circa, gli astronomi hanno scoperto che il sistema binario è una componente estremamente importante dell’evoluzione stellare. Ora ci stiamo avvicinando all’idea che la questione è più complessa di così e che le stelle triple devono essere prese in considerazione. Infatti, le sue stelle triple diventano le nuove doppie”.