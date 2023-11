OnePlus offre una piattaforma di creazione musicale che utilizza l’intelligenza artificiale

Madrid, 20 novembre (Portaltic/PE) –

OnePlus È stato presentato “OpenPlus AI Music Studio”piattaforma per Crea musica Attraverso il quale gli utenti potranno creare testi, melodie e video supportati dalla tecnologia Intelligenza artificiale generativa (AI).

L’azienda tecnologica cinese ha condiviso la sua intenzione di fornire un servizio attraverso il quale gli utenti possano Realizza le sue “aspirazioni musicali”, Con il Gli aiuti della “tecnologia avanzata”. “Si tratta di diventare il compositore della propria sinfonia”, ha detto.

In questo contesto, la società ha presentato Piattaforma OpenPlus AI Music Studio.È un servizio attraverso il quale gli utenti possono Utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa A Creare musica di generi diversi, Sia hip-hop, rap che musica elettronica (EDM), che combinano tecnologia e creatività per “incarnare l’artista” che desideri.

Con OnePlus Music Studio, come indicato dall’azienda in a Pubblica sulla tua pagina degli annunci Per la comunità, gli utenti potranno Crea i tuoi testi, combinali con ritmi generati dall’intelligenza artificiale e crea persino un video musicale L’accompagnamento è “visivamente accattivante” in relazione alla musica creata. tutto questo Dalla stessa piattaforma.

Dopo aver finito di creare musica, gli utenti possono Puoi scaricarlo e condividerlo con altri utentiAd esempio, attraverso i social network. Tanto che oltre a lanciare lo studio musicale, anche OnePlus lo ha fatto Ha annunciato una competizione globale tra diversi contenuti creati sulla piattaforma.

Per creare musica basata sull’intelligenza artificiale, gli utenti devono solo iniziare Sessione sul podio Inserisci i dati richiesti come il numero di telefono. Allo stesso modo, per iniziare a dare forma al design, l’utente potrà farlo Seleziona il genere, nonché l’umore e l’argomento preferiti.

Ed è così che dovrebbe essere Inserisci un messaggio su un argomento specifico In modo che l’intelligenza artificiale possa farlo Crea una lettera relativa all’argomento menzionato. Pertanto, OnePlus ha spiegato che potrebbe trattarsi di un “problema molto generale o qualcosa di personale” per l’utente.

Finalmente, Dopo pochi minuti” IL L’IA sarà in grado di creare una canzone completa, con testi, musica e un video musicale. Inoltre, gli utenti potranno modificare la nuova canzone regolandone qualsiasi aspetto.

Attualmente sono disponibili alcuni suggerimenti musicali creati utilizzando la tecnologia OpenPlus AI Music Studio, che possono essere Ascolta sulla pagina della piattaforma.