Dragon’s Dogma II potrebbe aver fatto trapelare la data di uscita ed è molto vicina

Si prevede che diventi ufficiale alla fine di novembre.

Dragon’s Dogma II è, senza dubbio, uno dei giochi più attesi del 2024.

Il primo Dragon’s Dogma sorprese tutti, riuscendo a realizzare uno dei migliori giochi di ruolo della storia, anche se non riuscì a raggiungere un vero successo di vendite. Per questo motivo, la maggior parte delle persone che amavano questo gioco pensavano che il seguito non avrebbe mai visto la luce, cioè che Capcom lo avrebbe mandato nello stesso buco in cui furono ritrovati alcuni dei suoi epici come Dino Crysis, ma niente poteva farlo. . non potrebbe essere più lontano dalla verità… è stato qualche tempo fa Dragon’s Dogma II è stato annunciato ufficialmentee ora sembra che la sua data di uscita sia trapelata.

Recentemente è stato annunciato un evento incentrato su questo particolare gioco e molte persone sperano di scoprirne la data di uscita ufficiale, che coincide con il fatto che PEGI, l’agenzia europea di classificazione dell’età, La suddetta data di uscita è trapelatafacendo perdere poco interesse da parte degli utenti a questo evento, che dura poco più di 15 minuti.

Come puoi immaginare, questa informazione è già scomparsa dal suo sito ufficiale, ma al momento della sua scoperta è emerso che arriverà su tutte le sue piattaforme (PS5, Xbox Series e PC). 22 marzo 2024, essendo una data molto prima di quanto ci aspettassimo. Anche se come dicevamo prima, al momento non è possibile trovarlo Sito web di BiggieSì, molti utenti si sono affrettati a raccogliere queste informazioni.

Dragon’s Dogma II ha una classificazione PEGI e la data indicata è il 22 marzo 2024 https://t.co/difVjnwnpz Lo spettacolo di 15 minuti andrà in onda il 28 novembre alle 13:00 PT https://t.co/RGU0FAzKd5 pic.twitter.com/VLjhW2StpR – Wario64 (@wario64) 17 novembre 2023

Ora la cosa migliore che possiamo fare è aspettare che accada l’evento di cui sopra, di cui possiamo goderci Il prossimo 28 novembre alle 20:00 (Ora peninsulare spagnola). Durerà circa 15 minuti e, si spera, rivelerà la data di rilascio ufficiale.

Una rivoluzione nell’epica

Dragon’s Dogma II vuole essere una rivoluzione all’interno della saga, offrendoci non solo un mondo molto più vasto e coinvolgente, ma vedremo anche miglioramenti in aspetti chiave come il combattimento, la gestione degli alleati o il sistema di missioni del gioco. È stato inoltre confermato che non presenterà schermate di caricamento, sfruttando così la potenza dell’attuale generazione di console.

Allo stesso modo, questo gioco non è solo un successo di un mese, ma continua la serie di successi di Capcom, fornendoci titoli di alta qualità per molto tempo. Solo quest’anno possiamo citare Resident Evil 4, candidato al GOTY Award ai Game Awards 2023, e Street Fighter 6, senza dubbio. Uno dei migliori giochi di combattimento che abbiamo incontrato quest’anno.