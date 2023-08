AMD annuncia una scheda grafica Starfield in edizione limitata

ogni volta C’è di meno Così possiamo iniziare ad esplorare lo spazio e vivere mille avventure al suo interno campo stellareil prossimo Fantastico videogioco Bethesda Per PC e XSX/S, si tratta infatti di uno dei giochi di ruolo più attesi del meraviglioso anno 2023 per gli appassionati del genere.

Con la data di lancio ormai alle porte, AMD ha colto l’occasione per farlo Presenta una grafica Starfield completamente personalizzatain particolare quello nuovo AMD Radeon RX 7900 XTX Starfield edizione limitata di 500 unità Con un aspetto unico che potete vedere nel video che accompagna la notizia e che, almeno secondo chi vi scrive, è molto bello dal punto di vista estetico.

Oltre a questa GPU dedicata anche L’arrivo della versione Starfield del processore Ryzen 7 7800X3Danche se in questa occasione l’assegnazione sarà, per ovvie ragioni, presente solo sulla confezione della CPU, e anch’essa limitata a 500 unità che, in entrambi i casi, Può essere ottenuto solo attraverso promozioni specialiinsieme ai regali di AMD, Bethesda Softworks e dei loro partner.

Bethesda e AMD hanno stretto un’alleanza attorno a Starfield

Questo nuovo lavoro di AMD part Da alleanza quale società di hardware Gestito da Lisa Sue ha chiuso con Betesda lanciare campo stellare. Dall’inizio sarà il gioco Ottimizzato specificamente per processori e grafica AMD, gli ingegneri di questo marchio sono attivamente coinvolti nello sviluppo per migliorare le prestazioni, oltre a integrare al meglio la tecnologia di aggiornamento FSR 2.0 che sarà presente sia su PC che su XSX/S.

D’altra parte, come parte di questa alleanza, AMD offre anche copie di Starfield a coloro che acquistano determinati modelli dei loro processori, inoltre hanno ora iniziato questa campagna con grafica e processore dedicati ai motivi Starfield.