Come riparare una stampante lenta in Windows

Le stampanti sono una delle periferiche che causano più problemi. Quando non contiene toner, la carta si attacca o semplicemente abbiamo problemi di connessione ed è impossibile stampare qualsiasi cosa. C’è un altro problema aggiunto a questo Richiede molto tempo per la stampa È molto lento. Vi diciamo come risolvere questo problema.

Cosa fare quando la stampante impiega troppo tempo per stampare o è troppo lenta

Indipendentemente dal fatto che la nostra stampante sia collegata via cavo o in modalità wireless, i problemi di velocità di stampa possono essere causati da molti fattori, da un driver obsoleto a una cattiva installazione o configurazione di se stesso, Qualcosa che ti aiuteremo a risolvere.

Come ogni gadget informatico che si rispetti, la maggior parte dei problemi può essere risolta Riavviare. Qualcosa che sembra ovvio e lo trascuriamo, ma in molti casi è il più efficiente e veloce, non importa quanto semplice ci sembri la soluzione. Vicino stampante tenendo premuto il pulsante di alimentazione finché non si spegne o premendo l’interruttore di alimentazione. Quindi scollegare il cavo di alimentazione, a seconda di quale sia più facile direttamente dalla presa o Rimuovere il cavo di alimentazione dal dispositivo. dopo un po Attendi 30 secondi, connettiti e riaccendi stampante, fai il test e risolvi il problema.

Un’altra ottima opzione è cancellare la coda di stampa e riavviare il servizio stampante bobina, Cosa che faremo eseguendo il comando. Premi un tasto sulla tastiera Windows e la lettera “R” Allo stesso tempo scrivi “servizi. msc” Senza le virgolette e premi il tasto Invio. Seleziona la coda di stampa, fai clic destro su di essa e, nell’elenco che appare, seleziona “Arresto“

Premi di nuovo vincere + e Per aprire Esplora file e inserire il seguente percorso %systemroot%\System32\spooler\printers\ seguito da invio. Ora esegui il comando CTRL+A che seleziona i file e li elimina. Torna alla finestra Servizi, premi nuovamente il tasto destro nella coda di stampa e questa volta seleziona “Inizia“

In caso contrario, dovremmo provare a modificare le impostazioni di stampa per migliorare il processo. Inizieremo regolando la qualità di stampa. Se ti richiediamo di stampare alla massima qualità, ci vorrà più tempo per completare il processo. Per modificare la qualità, eseguire una ricerca facendo clic sull’icona della lente di ingrandimento nella barra di avvio. Entra nella casellao “Bluetooth e dispositivi” In questa sezione troviamo “Stampanti e scanner”. Seleziona la tua stampante e fai clic su Preferenze. Ora seleziona la schedaQualità“Da qui possiamo modificare i criteri e scegliere quelli che riteniamo più adatti alle nostre esigenze”.Progredendo” E “accettaper completare il processo.

Se questo ancora non risolve il problema, il passo successivo è selezionare il tipo corretto di supporto su cui stamperemo, non è lo stesso su carta fotografica, e non su una carta di qualità superiore rispetto all’acetato, questo può rallentare il tempo di stampa. Allo stesso modo arriviamo alle “Preferenze stampante” ma questa volta selezioniamo la scheda Carta/Qualità Seleziona il tipo di carta appropriato in ciascun caso, nel menu a discesa accanto a “Supporti”. “Progredendo” E “sei d’accordo” all’estremità.

Se stai ancora affrontando lo stesso problema utilizzando queste impostazioni, la soluzione è la risoluzione dei problemi di Windows. Per questo cercheremo dalla barra di avvio usando la lente d’ingrandimento. Lui scrive “risolvere problemi”. Una volta arrivato allo strumento, seleziona l’opzione “Altri selettori di problemi”. Selezionare la stampante e premere “Esegui”, seguire i passaggi della procedura guidata fino a completare il processo e trovare la soluzione appropriata.