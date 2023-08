Processore Intel Core i7-13620H progettato specificamente per il desktop

Una società cinese chiamata ERYING ha integrato un processore Intel Core i7-13620H con una scheda madre per creare la piattaforma ERYING Core i7-13620H B760M MoDT. Questo processore fa parte della famiglia di laptop Raptor Lake e dispone di 10 core e 16 thread. Ha una frequenza turbo di 4,90 GHz per core ad alte prestazioni e 3,60 GHz per core efficienti.

La scheda madre utilizza il chipset Intel B760 e presenta un design Micro-ATX compatto. È dotato di due slot di memoria che supportano fino a 64 GB fino a 64 GB di memoria DDR4 e dispone di uno slot PCI-Express x16, uno slot PCIe x4, due porte NVMe M.2 per SSD PCIe 4.0 e due porte SATA III per dischi rigidi. Spazio di archiviazione aggiuntivo.

In termini di connettività, la piattaforma offre porte USB 3.0 e USB 2.0, uscite video HDMI e DisplayPort, connettività Ethernet da 1 Gbps, WiFi 5, Bluetooth e due jack audio. Il processore è alimentato da 4 + 2 + 1 power phase VRM.

La piattaforma ERYING Core i7-13620H B760M MoDT può essere acquistata su Taobao, al prezzo di 214€ per la variante Core i7-13620H e 164€ per la variante Core i5-13420H. Ciò rappresenta un risparmio significativo rispetto al prezzo individuale di un processore simile in altri paesi.