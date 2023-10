Segui subito tutte le novità sul canale WhatsApp Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias ha già un proprio canale WhatsAppdiventare Il primo servizio di informazione televisiva ad avere un proprio canale attraverso l’applicazione di messaggistica istantanea Meta. Si tratta di un nuovo modo con cui le informazioni forniscono le ultime notizie agli utenti tramite i loro telefoni cellulari. Le notizie di oggi, le ultime novità, i contenuti interattivi o la newsletter sono alcune delle tante informazioni che puoi ottenere sul tuo cellulare.

Ecco come seguire il canale WhatsApp su Antena 3 Noticias

In Meta presentano questi canali come “Un modo privato, semplice e affidabile per ricevere notizie importanti da persone e organizzazioni.” Tramite nuova scheda “Notizia” Possiamo trovare stati e canali da seguire, separatamente dalle chat con la nostra famiglia o i nostri amici.

Questi canali sono A Strumento di trasferimento unidirezionale Affinché gli amministratori possano inviare testi, foto, video, poster e persino sondaggi.

Attraverso WhatsApp è abilitato un motore di ricerca canali dove potrai trovare i canali che più ti interessano. Naturalmente è necessario disporre dell’ultima versione dell’applicazione. Se non appare… aggiorna! Quindi puoi cercare “Antena 3 Notizie” E premi il pulsante ‘Completare’Inizierai a ricevere tutte le novità attraverso questo canale.

Puoi anche fare clic Qui Per accedere direttamente al nostro canale informativo su WhatsApp.

Puoi rispondere alle notizie con Emoji diversi. E se vuoi condividere uno qualsiasi dei post del nostro canale Antena 3 Noticias, tocca semplicemente il messaggio e “Inoltra”, proprio come faresti con il resto dei messaggi nell’app.

Antena 3 Noticias aggiunge questo canale ai soliti social network come Facebook, Twitter, Instagram, TikTok o TelegramI principali notiziari hanno una vasta presenza e una comunità che ne comprende più di Quattro milioni di potenziali follower.