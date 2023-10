Assassin’s Creed Mirage previene l’orribile morte di Bassem con una patch di lancio. Vi diciamo i dettagli dell’aggiornamento: Assassin’s Creed Mirage

Il titolo Ubisoft è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series a partire da oggi, 5 ottobre

Ottobre inizia alla grande con una delle uscite più attese del 2023. E mentre il decimo mese dell’anno promette di essere delle anteprime davvero entusiasmanti, la community ora ha occhi solo per Assassin’s Creed Mirage ; Consegna che promette di spostare tutti i giocatori Gli inizi della saga. C’è chi ha già iniziato l’avventura di Bassem, mentre altri stanno ancora aspettando la spedizione della copia fisica per poter iniziare a lavorare con il suo ultimo lavoro Ubisoft ma la maggior parte del pubblico dovrà seguire un processo abbastanza comune nel settore: scaricare e installare un file Correzione del primo giorno.

Alle 16:00 di oggi (ora della penisola spagnola), Assassin’s Creed Mirage riceverà un aggiornamento su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series; La versione PC sarà disponibile con la patch già allegata. Insomma stiamo parlando di Recensione di Ubisoft Ciò, come descritto in Note ufficiali , aggiunge modifiche al gameplay, all’interfaccia, al mondo, alle missioni, alla grafica e altro ancora. In totale, lo sviluppatore francese implementa 36 riforme Ciò include la correzione degli ostacoli alla progressione, gli indicatori che non scompaiono dopo il salvataggio, le ricompense assegnate in modo errato e altri aspetti dell’avventura.

Ma uno dei dettagli più curiosi è che Bassem ha già… Non puoi morire a causa dell’ascensore. A quanto pare, il giocatore può ottenere game Over Nelle versioni precedenti di Assassin’s Creed Mirage l’uso degli ascensori era dovuto all’uso, quindi Ubisoft ha preferito evitare questo terribile risultato aggiungendo una patch nel suo aggiornamento. Inoltre, è importante notare che, nonostante si tratti di una funzionalità non inclusa nelle note della patch, gli sviluppatori hanno approfittato di questo momento per avanzare critiche. Sistema antipirateria Denovo. In effetti, il team aveva già confermato alcuni mesi fa l’intenzione di implementare questa tecnologia, che di solito solleva lamentele tra i giocatori a causa del suo impatto sulle prestazioni di gioco.

Cosa ne pensate di Assassin’s Creed Mirage?

A 3DJuegos eravamo molto entusiasti dell’idea di Ubisoft di tornare alle origini dei suoi poemi epici più emblematici, ma il risultato finale Lungi dall’essere eccezionale. Questo è ciò di cui abbiamo discusso sul nostro sito web Analisi del gioco Assassin’s Creed Mirage dove passiamo in rassegna tutte le caratteristiche dell’esperienza realizzata da Bassem: “È un gioco che avrebbe potuto essere un entusiasmante ritorno alle esperienze classiche della saga. Tuttavia, i suoi successi progettuali sono appesantiti dall’intelligenza artificiale che rende banale lo stealth, un sistema di combattimento piatto e ingenuo, e una mancanza di rifinitura in diversi aspetti.” Lo lascia Al di sotto del suo potenziale“.

