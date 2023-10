Ubisoft aggiungerà Denuvo alla versione PC di Assassin’s Creed Mirage il giorno del lancio

Ubisoft pubblica oggi il nuovo capitolo della popolare serie Assassin’s Creed, Mirage, ma il lancio su PC è stato oggetto di polemiche a causa della patch del day one.

In Aggiornato1.0.2, che comprende una quarantina di correzioni e miglioramenti, gli utenti della versione PC hanno scoperto che è stato introdotto anche il controverso sistema antipirateria Denuvo, che spesso è associato a problemi di prestazioni.

Questo è ciò che ha scatenato la comunità perché il gioco era stato annunciato finora senza questo sistema, ed è stato aggiunto all’ultimo minuto, senza preavviso e un po’ come per divinazione. È una situazione purtroppo simile a quella che abbiamo visto qualche settimana fa con Lies of P, a cui ha aggiunto anche Denuvo con una patch pubblicata lo stesso giorno del lancio.

Assassin’s Creed è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series “Ubisoft ripropone l’approccio classico a una delle sue saghe più amate, con tutto ciò che ciò comporta, e nonostante ripeta gli errori del passato, è un’esperienza misurata e gratificante”, vi abbiamo detto nella sua analisi pubblicata ieri.