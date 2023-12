Nicolas Larcamon è il nuovo allenatore del Cruzeiro, guidato da Ronaldo Nazario

Larcamon (39 anni) ha firmato un contratto con la squadra di Belo Horizonte per due stagioni fino alla fine del 2025.

Lui CruzeiroIl club di proprietà dell’ex attaccante brasiliano Ronaldo NazarioHa annunciato oggi, mercoledì, la sua nomina a nuovo allenatore della prima squadra argentina Nicola LarcamonChe quest’anno ha vinto il titolo CONCACAF con il club messicano León.

Il tecnico ha dichiarato in un videoclip pubblicato dai canali ufficiali del club: “Sono emozionatissimo e molto felice dell’opportunità di allenare questo gigantesco club. Vi assicuro tanta passione, lavoro e dedizione affinché insieme potremo tenere alla grande”. tornei”. Squadra celeste.

LarcamonIl 39enne ha firmato un contratto con la squadra di Belo Horizonte per due stagioni fino alla fine del 2025.

Lunedì scorso ha lasciato la panchina della nazionale messicana dopo l’uscita dal torneo Coppa del mondo per club FIFA Per mano di Diamanti rossi Urawa Campione giapponese dell’Asia.

Sarà la tua prima avventura Larcamon Nel calcio brasiliano da quando ha iniziato la carriera da allenatore sette anni fa.

Ha iniziato in Venezuela con il Deportivo Anzoategui (2016-2017), per poi trasferirsi in Cile, dove ha allenato Antofagasta (2018), Huachipato (2018-2019) e Corico Unidos (2020).

In Messico, ordina prima PueblaMa il suo grande successo sarà raggiunto con LeoneChe è arrivato all’inizio del 2023 e ha sollevato la CONCACAF Champions League, la più grande competizione per club di calcio del Nord America.

Tuttavia, nell’attuale torneo Apertura, la squadra è stata incoerente ed è caduta nei quarti di finale America.

Ora si occuperà di A Cruzeiro Che quest’anno ha lottato fino all’ultimo minuto per restare nella Prima Divisione brasiliana.

Sarà accompagnato dagli assistenti Javier Berges e Damian Ayodi, dal preparatore atletico Juan Cruz Monaco e dall’analista delle prestazioni Miguel Vazquez.

Il nuovo comitato tecnico inizierà il lavoro preparatorio alla stagione con la prima squadra il 5 gennaio.