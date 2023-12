Nuovo portiere! Al-Baladi si rinforza in porta con l’argentino Alejandro Medina

Il portiere ha firmato per un anno dall’Arsenal, che appartiene alla lega professionistica argentina

GUATEMALA — Dopo le accuse riguardanti il ​​gol al torneo Apertura 2023, il Municipal ha deciso di rafforzarsi in porta e mercoledì ha annunciato l’ingaggio dell’esperto portiere argentino. Alessandro Gabriele Medina Che arriva dal massimo campionato dell’Arsenal.

“Giocare fuori dall’Argentina era qualcosa che avevo sospeso nella mia carriera; Mi ha colpito la proposta del club di avere un allenatore argentino e che è un club che persegue obiettivi come quello di lottare al vertice. Per me e la mia famiglia questo sarà un grande cambiamento, ma non vediamo l’ora“, Ha espresso Alessandro Medina Della sua associazione con la Crimson Foundation nella sua prima esperienza in Guatemala e America Centrale.

Medina ha debuttato nel 2010 con la Temperley, poi ha firmato con Comunicaciones. Nel 2014 arriva al Guarani e due anni dopo difende i colori di Aconquia e Atalanta. Poi è stato al Mitre nel 2017, nel 2019 ha vestito i colori del Quilmes, e nel 2021 ha firmato con l’Arsenal, dove ha giocato 104 partite ed è diventato uno dei simboli della istituzione.

Alejandro Medina, il nuovo portiere comunale per il Campionato di Clausura 2024 Arsenale di Sarandë

“Ti tieni aggiornato, cerchi di essere sempre al massimo, non perdi mai un allenamento. Sacrificio, lavoro e umiltà sono alla base di tutto. Tanti tecnici mi hanno aiutato, uno dipende anche da queste persone e questo ha stato molto importante per la mia carriera”, ha aggiunto Medina.

A 37 anni, Alessandro Gabriele Medina Verrà nella squadra rossa per sostituire Kinderson Navarro dopo quello che è successo nel torneo Apertura 2023. Inoltre, Luis Tatuaca se n’è andato, per essere il portiere titolare con l’allenatore Sebastian Bini.

Da quando ha debuttato nel calcio professionistico in Argentina, Medina ha giocato solo per squadre del suo paese, quindi deve aver avuto un processo di adattamento al calcio guatemalteco e la sua prima esperienza fuori dal suolo sudamericano.

Medina si unisce agli acquisti di Cristian Jiménez, Jose Mina e Ramiro Roca presso il Comune per il Campionato di Clausura 2024.