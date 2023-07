FIFA Women’s World Cup 2023: calendario, gruppi, squadre e partite in Spagna | gli sport

Ecco la Coppa del Mondo FIFA in Australia e Nuova Zelanda. Le 32 migliori squadre del pianeta cercheranno di sollevare la Coppa del Mondo nella competizione che inizia il 20 luglio e si conclude il 20 agosto. I due padroni di casa inizieranno il torneo con le partite inaugurali contro la Nuova Zelanda contro la Norvegia giovedì (9:00, ora spagnola) e l’Australia contro la Repubblica d’Irlanda (12:00, ora spagnola). La Spagna, che punta a vincere il titolo per la prima volta da una delle favorite, esordirà nella competizione contro il Costa Rica venerdì (9.30), nella prima partita della fase a gironi. Per quanto riguarda il resto degli avversari della nazionale spagnola nel primo turno della Coppa del Mondo, saranno Zambia e Giappone.

Queste le divise dei Mondiali 2023:

Gruppo A : Nuova Zelanda – Norvegia – Filippine – Svizzera

Gruppo B : Australia – Repubblica d’Irlanda – Nigeria – Canada

Gruppo C Spagna – Costa Rica – Zambia – Giappone

gruppo d Inghilterra – Haiti – Danimarca – Cina

Gruppo E : Stati Uniti – Vietnam – Paesi Bassi – Portogallo

Gruppo F : Francia – Giamaica – Brasile – Panama

Gruppo G Svezia – Sudafrica – Italia – Argentina

gruppo h: Germania – Marocco – Colombia – Corea del Sud

Questo il calendario e gli orari in Spagna per le partite dei Mondiali:

20 luglio

21 luglio

22 luglio

23 luglio

Svezia – Sud Africa: 7.00.00

Paesi Bassi e Portogallo: 9.30

Francia – Giamaica: 12:00

24 luglio

Italia e Argentina: 8.00.00

Germania – Marocco: 10.30

Brasile – Panamá: 13:00

25 luglio

Colombia – Corea del Sud: 4.00

Nuova Zelanda e Filippine: 7.30

Svizzera e Norvegia: 10.00

26 luglio

Giappone – Costa Rica: 7.00.00

Spagna – Zambia: 9.30

Canada – Repubblica d’Irlanda: 14.00

27 luglio

Stati Uniti e Paesi Bassi: 3.00

Portogallo e Vietnam: 9.30

Australia – Nigeria: 12:00

28 luglio

Argentina – Sudafrica: 2.00.000

Inghilterra – Danimarca: 10.30

Cina – Haiti: 13.00

29 luglio

Svezia e Italia: 9.30

Francia e Brasile: 12.00

Panama-Giamaica: 14:30

30 luglio

Corea del Sud – Marocco: 6.30

Norvegia e Filippine: 9.00

Svizzera e Nuova Zelanda: 9.00

Germania – Colombia: 11.30

31 luglio

Costa Rica – Zambia: 9.00

Giappone – Spagna: 9.00

Repubblica d’Irlanda – Nigeria: 12.00

Canada e Australia: 12:00

1 agosto

Portogallo – Stati Uniti: 9.00

Vietnam e Paesi Bassi: 9.00

Haiti – Danimarca: 13.00

Cina – Inghilterra: 13.00.00

2 agosto

Argentina – Svezia: 9.00

Sudafrica – Italia: 9.00

Panamá – Francia: 12:00

Giamaica e Brasile: 12.00

3 agosto

Marocco – Colombia: 12.00

Corea del Sud e Germania: 12:00

5 agosto

Ottavo 1: 7.00

Ottava 2: 10.00

6 agosto

Ottavo 3: 4.00

Ottavo 4: 11.00

7 agosto

Ottavo 5:09.30

Ottava 6:12.30

8 agosto

Ottavo 7: 10.00

Otto: 13.00

11 agosto

Sale 1: 3.00

Sale 2: 9.30

12 agosto

Sale 3: 9.00

Sale 4: 12.30

15 agosto

16 agosto

19 agosto

Partita per il terzo e quarto posto: 10.00

20 agosto

