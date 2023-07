Filda: Alexia Potellas è pronta a fare il suo debutto in Coppa del Mondo con la Spagna

video>

Lui gioca 1:13 L’Australia ha debuttato sconfiggendo l’Irlanda ai Mondiali A causa della leggera differenza grazie a un calcio di rigore trasformato da Stephanie Catley, la squadra locale ha festeggiato nella prima partita giocata nel torneo.

WELLINGTON, Nuova Zelanda — Alexia Botelas, vincitrice consecutiva del Pallone d’Oro, giocherà l’esordio della Coppa del Mondo di venerdì contro il Costa Rica, ha dichiarato il Ct della Spagna Jorge Vilda.

La due volte vincitrice del Pallone d’Oro Alexia Potellas è tornata in campo ad aprile dopo un’assenza di 10 mesi a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio. Foto di Maja Hetje – FIFA/FIFA via Getty Images

Potellas, 29 anni, non ha completato 90 minuti da quando si è strappato il legamento crociato anteriore un anno fa in preparazione per i Campionati Europei in Inghilterra.

Arrivata in Nuova Zelanda la scorsa settimana, si è allenata da sola, il che ha sollevato preoccupazioni sulla sua forma fisica, ma fonti al campo in Spagna hanno affermato che era stato pianificato in anticipo dopo il lungo viaggio.

“Tutti sono disponibili per venerdì”, ha confermato Vilda in una conferenza stampa pre-partita giovedì. Per Alexia, abbiamo ottimizzato tutte le sessioni che avevamo per ottenere la migliore Alexia con noi.

“Ci siamo presi cura di quello che sta facendo e abbiamo preso tutte le misure possibili per assicurarci che fosse nelle migliori condizioni possibili per giocare. [el viernes]”.

Scelte di modifica 2 correlati

Botelas è tornato al Barcellona il 30 aprile dopo un’assenza di 10 mesi ed è apparso come sostituto nelle ultime sei partite della stagione, inclusa la vittoria in finale di Champions League contro il VfL Wolfsburg.

Da allora, ha giocato titolare e giocato 60 minuti in tutte le finali della Coppa del Mondo vinte dalla Spagna contro Panama e Danimarca, segnando contro la prima.

Con Botelas dall’altra parte, le aspettative sono alte in Spagna mentre La Roja scommette sulla sua terza partecipazione ai Mondiali ma la prima considerata tra i favoriti.

espnW su ESPN Sports Scopri gli ultimi argomenti nel mondo dello sport femminile sulla nostra pagina, espnW.

Non hanno mai vinto una partita a eliminazione diretta in un torneo importante prima d’ora, perdendo contro gli Stati Uniti negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2019 e contro l’Inghilterra nei quarti di finale degli Europei dello scorso anno, e Vilda spera che questa volta le cose cambino.

“Abbiamo uno stile di gioco unico che è conosciuto in tutto il mondo”, ha detto. “Sappiamo che ci sono molte aspettative su ciò che possiamo fare sul campo, ed è un ulteriore privilegio e motivazione.

sempre>

“Vorrei sottolineare che a livello giovanile finora siamo i migliori al mondo. Questo è il passo che dobbiamo fare ad alto livello”.

Sono stati i piccoli dettagli a deprimerci [en la última Euro y Mundial]Ma vogliamo dare il massimo e approfondire il campionato.

Nella nostra prima Coppa del Mondo [en 2015] Eravamo al 20° posto nel mondo e ora siamo al sesto posto. Non avevamo giocatori che fossero punti di riferimento e ora abbiamo giocatori noti per essere tra i migliori al mondo.

“Tutto è successo molto velocemente e ora siamo in un momento in cui possiamo competere e divertirci”.