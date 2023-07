Penarol e Defensor Sporting giocano una partita importante

ESPN. comLettura: due minuti.

Peñarol e Defensor arrivano in tempi buoni, anche se con obiettivi diversi. ESPN. com

Pinarolo E Difensore sportivo Si affronteranno domenica 23 a Campione del Siglo nel settimo e ultimo appuntamento del Campionato Intermedio di Serie A.nel gioco può essere visto su stella +.

In un match che si preannuncia all’insegna della passione e dell’intensità, visto che vede protagoniste le due squadre al vertice della classifica annualeaurinegros e Violets arrivano con obiettivi diversi, ma con la stessa convinzione e voglia di vincere.

Il Penarol ha rinnovato le proprie speranze dopo aver battuto il Boston River nell’ultimo appuntamento, dove Abel Hernandez è stato ancora una volta decisivo e ha ribadito il suo grande momento sportivo. La squadra di Dario Rodríguez ha mostrato alcuni miglioramenti e Cercherà di finire nel livello medio – dove non hanno gareggiato per il titolo – con un vantaggio significativo nella classifica annuale, che attualmente è due punti davanti a Punta Carretas e quattro davanti al Nacional.

Al Defensor Sporting sanno di stare vivendo buoni momenti sportivi a livello collettivo, ma anche con tanti momenti alti a livello individuale. Vincere il Classic contro Danubio al Day 6 ha dato un’altra spinta al giocatore compatto, non solo per assicurarsi un posto in Serie A per la finale, ma per superare il Nacional nella classifica annuale e affermarsi come candidato a lottare per tutto. Nella squadra aurinegro non sono previsti cambi nell’undici che Darío Rodríguez ha introdotto in campo, salvo il caso di Hernán Menosse, che potrebbe non recuperare in tempo dall’infortunio. La situazione viola è diversa, perché l’allenatore Marcelo Mendes deve decidere tra i giocatori che schiererà contro il Peñarol e quelli che salverà per giocare la finale del campionato intermedio il fine settimana successivo. Ad esempio, Juan de Dios Pintado e Nicolás “Ojito” Rodríguez hanno ciascuno quattro cartellini gialli, e se ne vedranno uno in più contro i Miracles, perderanno la partita per il titolo.

La partita tra Penarol e Defensor Sporting si svolgerà domenica 23 alle 15:30 al Campeón del Siglo.sarà giudicato da Matias de Armas e potrà essere visto in diretta su Star +.