Fonti: i 76ers accettano di scambiare James Harden con i Clippers

James Harden dall'allenamento dei 76ers.

Il vincitore del premio MVP 2018 vivrà una nuova avventura insieme a Kawhi Leonard, Paul George e Russell Westbrook con i Los Angeles Clippers.

IL I Philadelphia 76ers hanno concordato un accordo per mandarla James Harden A Clippers di Los AngelesFonti hanno riferito ad Adrian Wojnarowski di ESPN.

Harden ha richiesto uno scambio a giugno, quando ha attivato la sua player option da 35,6 milioni di dollari per la stagione 2023-24, e ha definito un “bugiardo” il presidente delle operazioni di baseball dei 76ers Daryl Morey in diverse occasioni durante un’apparizione promozionale in Cina ad agosto.

Non ha ancora giocato per il Philadelphia in questa stagione, anche se era in panchina con i suoi compagni di squadra nella partita di domenica, indossando blue jeans e giacca verde, dopo aver partecipato alla preparazione della partita e ad una sessione video con i 76ers.

Harden avrebbe dovuto far parte degli allenamenti della squadra martedì presso la struttura di Camden, nel New Jersey.

Harden, MVP del 2018 e 10 volte All-Star, ha segnato una media di 21,0 punti, 6,1 rimbalzi e 10,7 assist la scorsa stagione con il Philadelphia.