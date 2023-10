L’Uruguay perde e dice addio al sogno dei Giochi Panamericani

ESPN.comLettura: 2 minuti.

I Cimarrona dicono addio al sogno di una medaglia ai Giochi Panamericani del 2023 a Santiago. Foto di Javier Salvo/Santiago 2023 tramite Photosport.

Uruguay e Stati Uniti rischiavano tutto l’uno contro l’altro per raggiungere la fase successiva, Il Cimarronas di Nicolás Tixe è entrato in partita con lo stesso numero di punti degli Stati Uniti -3- ma con una differenza reti minore, quindi ha dovuto vincere per assicurarsi la lotta per la medaglia.

La prima stanza era adibita allo studio Entrambe le squadre non hanno voluto cedere nessun metro di campo e nei primi minuti non ci sono state grandi emozioni. I successivi 15 minuti furono ancora più vertiginosi, quando Las Cimarunas cercò il gol mentre la squadra di David Passmore approfittò degli spazi creati e riuscì così a riempire di gol la rete dell’Uruguay prima della fine del primo tempo: Abigail Tamer (27), Meredith Scholder (28), Achille Sessa (29).

Nel terzo trimestre la procedura non è stata diversa; L’Uruguay ha provato ad avvicinarsi alla porta nordamericana grazie al talento di Manuela Villar de Valle Ma i collegamenti non sono riusciti a entrare nel cartellino verde in pochi minuti (36′ e 37′) che hanno costretto il Las Cimarronas a ritirarsi per proteggere la propria porta.

Gli Stati Uniti hanno giocato l’ultimo quarto con il tempo che scorreva e l’Uruguay disperatoMentre muoveva la palla da una parte all’altra e i minuti passavano pazientemente, la tensione a Cimarrona cominciava a crescere e il calcio d’angolo corto di Teresa Viana al 52′ era l’ultima concreta occasione da rete. La nazionale dell’Uruguay giocherà il quinto posto giovedì prossimo, 1° novembre, contro il Messico o Cuba.