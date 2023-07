L’International Tennis Federation aumenta le sue entrate del 47,6% nel 2022 per raggiungere 88,4 milioni

L’ITF è di nuovo in battuta d’arresto. Federazione internazionale di tennis (ITF) Ha concluso la stagione 2022 aumentando le sue entrate del 47,6%pari a 88,4 milioni di euro, ha indicato in una nota il consiglio di amministrazione di World Tennis.

La giuria era presieduta da David Hagerty superato i livelli pre-pandemia. Nel 2019, l’ITF ha chiuso il corso con un fatturato di 78,7 milioni di euro, quindi il fatturato per il 2022 rappresenta un aumento del 10,8%.

nel 2022, L’ITF ha stanziato 10,8 milioni di euro per lo sviluppo del tennis internazionaleUn aumento del 44,9% rispetto all’anno precedente. L’organizzazione ha affermato che “questo aumento dei finanziamenti ha sostenuto il lavoro degli stati membri dell’ITF per aumentare la partecipazione e sviluppare i talenti dal basso”.

Allo stesso modo, l’organo di governo del tennis mondiale ha invertito i numeri rossi per il 2021, saliti a 7,5 milioni di euro, e Ha chiuso l’anno scorso con cinque milioni di benefici in euro. Tre milioni degli utili al netto delle imposte sono stati destinati a progetti strategici.

Allo stesso modo, l’ITF ha chiuso lo scorso anno con uno stanziamento di 36,1 milioni di euro in riserve, perseguendo il suo obiettivo di “sostenibilità finanziaria e utilizzando le proprie risorse per sviluppare progetti e investimenti strategici”, spiega la lettera.

Per la prossima stagione l’organizzazione ha lanciato un piano strategico per il World Tennis Masters Tour, ovvero il circuito per gli over trentenni, con l’obiettivo di valorizzare la pratica del tennis attraverso la creazione di nuovi tornei. rinnovato un viaggio Avrà più di 500 tornei in 75 paesi nel 2023Si tratta di un aumento del 18% rispetto al numero di tornei organizzati prima della pandemia di COVID-19.

Lo ha annunciato il sindacato Migliorare la distribuzione geografica dei test Che forma nuovi tornei in modo che i giocatori siano più vicini alle competizioni. Inoltre, tra i suoi piani, spicca la creazione di nuove forme e concorsi che aumenterebbero la partecipazione femminile nei circoli.

a gennaio, L’ITF ha annunciato che sta predisponendo una richiesta di risarcimento danni nei confronti di Cosmosuna società di proprietà dell’ex calciatore e uomo d’affari Gerard Pique, per aver violato unilateralmente il contratto firmato con l’entità nel 2019.

Kosmos ha firmato un accordo di 25 annima dopo tre anni la società non è stata in grado di far fronte ai 40 milioni di euro che ITF chiedeva o ai 10 milioni che doveva stanziare ai partecipanti.