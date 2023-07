Siesta con Mbappe – AS.com

IL Era Luis Enrique A Parigi è iniziato con il trionfo. Il Paris Saint-Germain ha battuto Le Havre 2-0 in un gioco dove Mbappé era un sostituto Che non ha mancato la data prevista. L’attaccante è entrato al 65′ e dopo una ripresa anomala, in cui ha perso il ritmo, Ha mostrato il suo istinto da gol con un bel finale di recupero che ha suggellato la vittoria. In precedenza, Hugo Ekitiké aveva aperto l’area, grazie a un assist di Ndour, decisivo anche per il gol di Mbappé, in una partita insolita che ha mostrato che la squadra aveva completato solo una settimana di allenamento e aveva ancora bisogno di un tiro.

Luis Enrique ha esordito come allenatore del Paris Saint-Germain in 11 circostanze. Mbappe era un sostituto, Asensio era un bugiardo 9 e Lee Kang-in è stato il giocatore più attivo dei parigini nel primo tempo. concorrenza , Le Havrecon più riprese nella pre-stagione, Ritirata con cinque difensorinon ha lasciato quasi spazi e si è sentito a suo agio nel dare il possesso a un avversario di qualità superiore.

Le due migliori occasioni del primo tempo sono state come ci si aspettava dal PSG. Marco Asensio, destro, non è riuscito a battere Dimas in una brutta occasione Per quelli di Luis Enrique. Lo spagnolo, che è in forma di falso 9, non ha toccato un gran numero di palloni, visto che il suo ruolo era finalizzato a sistemare il difensore centrale, ma prima dell’intervallo ha segnato nuovamente l’1-0, dopo un tiro di sinistro che ha superato il palo. Lee Kang-in, il migliore nel primo tempo, si è forato una coscia ed è stato sostituito al 44′.

I fratelli Mbappe sono d’accordo

La serie di modifiche apportate da Luis Enrique non fu lunga. Lo spagnolo Ndour, Marquinhos, Renato Sanches, Ekitiké o Vitinha sono entrati dopo l’intervallo per testare altri giocatori e adattarli gradualmente al suo stile di gioco. E l’incertezza era in panchina con Kylian Mbappe, che non è entrato in campo fino al 65′ per sostituire Al-Gharbi, e questo ha coinciso con il fratello Ethan in campo per 25 minuti.

Prima, Ekitiké, che il PSG vuole vendere in estate, ha aperto l’armadietto Dai tempi di Luis Enrique in panchina al Paris Saint-Germain. l’introduzione Ha approfittato dello straordinario passaggio nello spazio di N’Dour per sconfiggere Desmus, che ha indovinato il primo tiro, ma è stato già battuto sulla ribattuta. Ekitike stesso Il secondo può segnare Dopo un buon servizio di Mbappé.

La partita è stata assente, ovviamente, dal peso del capitano della nazionale francese. Proprio quando tutto sembrava pronto per l’arbitro, con l’arbitro che gli fischiava alla bocca, Mbappe voleva dimostrare di essere uno dei giocatori di cui ha bisogno almeno per segnare un gol. In grande triangolo con N’Dour, onnipresente nella ripresa, talento Bondy ha battuto Decmus e ha segnato la prima vittoria di Luis Enrique come allenatore del PSG. Sabato pomeriggio si recherà in Giappone per partecipare all’Asian Tour.