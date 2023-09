Calendario, orari e dove guardarli in TV

20/09/2023 alle 06:30 CEST







Dopo l’inizio della Champions League martedì scorso, con le prime otto partite della competizione in programma mercoledì prossimo, Altre otto partite verranno completate nella prima giornata della fase a gironi dell’edizione 2023-24.





In questo secondo giorno apparvero per la prima volta Real Madridche accoglierà la squadra dell’Union de Berlin al Bernabéu Nella partita inaugurale della giornata (18:30), Real Sociedad e Siviglia.

Per quanto riguarda la squadra dell’Alguacil, sta giocando la partita più complicata tra le squadre spagnole Dovranno affrontare l’attuale seconda classificata, l’Inter, alla prima apparizione all’Anoeta, Anche quello Arriva dopo la vittoria sul Milan nel campionato italiano.

Il Siviglia, a sua volta, giocherà nello stadio di casa, il Sanchez Pizjuan. La squadra del Siviglia si misurerà in A Il Lens, che ancora non conosce la vittoria, ha aggiunto solo un puntoNelle prime cinque giornate del campionato francese.





Date delle partite di oggi, mercoledì 20 settembre

Galatasaray-Copenaghen (18:45)

Real Madrid-Union Berlino (18:45)

Arsenal-PSV Eindhoven (09:00.)

Bayern Monaco-Manchester United (09:00.)





Benfica-Salisburgo (09:00.)

Real Sociedad-Inter (09:00.)

Braga-Napoli (09:00.)

Siviglia – Lente (09:00.)

Dove vedere le partite di Champions League oggi in TV

Tutte le partite di Champions League di oggi, martedì 19 settembre Potranno essere seguiti in TV su Movistar+ e Movistar Champions League. Inoltre in SPORT puoi seguire anche tutte le partite minuto per minuto.