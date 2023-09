Quanto incide il Bayern Monaco sulla crisi della squadra tedesca?

Video1>

Considerata l’ondata di scarsi risultati di Monaco, noi di ESPN ci siamo presi la responsabilità di indagare su quanti giocatori del Bayern Monaco fossero presenti in ciascuna delle loro peggiori sconfitte.

IL Nazionale tedesca Sta attraversando momenti difficili perché rinnovare la squadra non è stato facile come previsto, come piace ai giocatori Serge Gnabry, Kai Havertz, Leroy Sane e Jamal Musiala Devono riportare il calcio tedesco nella gerarchia che ha perso negli ultimi anni dopo risultati che prima sembravano impossibili.

La storica frase dell’attaccante inglese è andata troppo oltre. Gary LinekerHa detto: “Il calcio è un gioco in cui 22 uomini inseguono la palla e alla fine vince sempre la Germania”.

Di fronte all’ondata di cattivi risultati e alle scarse prestazioni della “Manschaft”, V esp Ci siamo impegnati a indagare sul numero di giocatori presenti Bayern Monaco Erano presenti in ciascuna delle loro peggiori sconfitte. Vale la pena notare che Hansi Flickun tecnico recentemente licenziato Bayern (Che aveva un eroe con sé Champions League) alla panchina della Nazionale per interrompere il brutto periodo che già portavano con sé Gioacchino Louqualcosa che non poteva ottenere.

I giocatori del Bayern Monaco con lo stemma della nazionale tedesca esp

Germania – Slovacchia 1-3 | Amichevole 2016

Alla WWK-Arena, sede dell’FC Augsburg, la Germania ha ottenuto un risultato a sorpresa davanti ai propri tifosi perdendo contro la Slovacchia. Tre giocatori del Monaco hanno partecipato al disastro improvviso: Joshua Kimmich, Jeremo Boateng e Mario Götze. Va notato che Götze ha trascorso tre anni a Monaco, ma ha completato la sua partenza dal Bayern poche settimane dopo la sconfitta contro la Slovacchia.

Germania – Messico 0-1 | Kit per la Coppa del Mondo Russia 2018

Anche se la Germania non stava vivendo il suo momento migliore, la nazionale tedesca è sempre considerata la favorita prima dell’inizio della Coppa del Mondo e non è stata diversa a Russia 2018, competizione a cui la Germania è arrivata da campione in carica dopo aver vinto il titolo in Brasile 2014. Ma il Messico ha sorpreso milioni di tifosi battendo la Germania con un gol di Hirving Lozano. Alla storica sconfitta della squadra bavarese hanno partecipato i seguenti cinque giocatori del Bayern: Manuel Neuer, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Jeremo Boateng e Thomas Muller.

Corea del Sud – Germania 2-0 | Kit per la Coppa del Mondo Russia 2018

La Germania è arrivata all’ultima partita della fase a gironi con una reale possibilità di passare agli ottavi, dato che doveva solo battere la Corea del Sud. Ma la squadra asiatica ha sorpreso i tedeschi e con due gol negli ultimi minuti la Corea ha estromesso i campioni del mondo. Al fallimento tedesco parteciparono i seguenti elementi di Monaco: Manuel Neuer, Niklas Süle, Mats Hummels, Joshua Kimmich e Thomas Müller.

Olanda – Germania 3-0 | Lega delle Nazioni 2018

Dopo una prestazione disastrosa in Coppa del Mondo, la Germania voleva usare la UEFA Nations League per “sbarazzarsi” del fallimento della Coppa del Mondo, ma un’arancia arancione non farà altro che rendere la ferita ancora più grande per i tifosi bavaresi. All’Amsterdam Arena, l’Olanda ha sconfitto nettamente la Germania, con il risultato che ha spinto i tifosi a chiedere il rilascio di Joachim Low. I giocatori del Bayern che hanno perso contro l’Olanda sono: Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng, Joshua Kimmich e Thomas Muller.

Nel mezzo della pandemia di Covid-19, la Germania ha subito una delle peggiori umiliazioni della sua storia. Con Manuel Neuer, Niklas Sule, Leon Goretzka, Serge Gnabry e Leroy Sane, tutti giocatori del Bayern Monaco, a La Cartuja, i bavaresi sono stati battuti dalla Spagna con una prestazione indimenticabile di Ferran Torres, che ha segnato tre gol in una vittoria indimenticabile. Per La Rossa.

Germania – Macedonia del Nord 1-2 | Qualificazioni Qatar 2022

I bavaresi hanno iniziato le qualificazioni alla Coppa del Mondo UEFA con due vittorie e i tifosi erano entusiasti che la loro squadra si fosse lasciata alle spalle gli scarsi risultati. Tuttavia, i tedeschi riuniti alla MSV-Arena furono testimoni di una delle sconfitte più sorprendenti della Germania, una sconfitta per 2-1 contro la Macedonia, che all’epoca era 65esima nel ranking FIFA. Alla sconfitta tedesca erano presenti i seguenti giocatori del Monaco: Josiah Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leori Sane e Jamal Musiala.

Germania – Giappone 1-2 | Divise per i Mondiali del Qatar 2022

Con Manuel Neuer, Jose Kimmich, Thomas Müller, Serge Gnabry, Jamal Musiala e Leon Goretzka come giocatori del Monaco, la Germania ha perso di nuovo alla sua prima apparizione ai Mondiali. Gundogan ha segnato il primo gol della partita e sembrava che i bavaresi non avrebbero avuto problemi a vincere la partita, ma nella fase finale della partita Ritsu Doan e Takuma Asano hanno ribaltato il punteggio ottenendo una vittoria storica per la squadra giapponese.

Solo pochi giorni fa alla Volkswagen Arena, roccaforte del Wolfsburg, il Giappone ha causato l’esonero di Hansi Flick, arrivato sulla panchina tedesca grazie al buon lavoro svolto con il Bayern Monaco. Nell’umiliante sconfitta della Germania davanti ai propri tifosi sono stati coinvolti i seguenti giocatori del Monaco: Jose Kimmich, Leroy Sane, Serge Gnabry e Thomas Muller.