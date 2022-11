Enner Valencia ha giocato una Coppa del Mondo dolorosamente insolita

Valencia Interna lasciare il segno Qatar Coppa del Mondo 2022. La sua Coppa del Mondo è stata dolorosamente insolitaAnche se alla fine ha salutato in lacrime la capitale del Qatar.

L’attaccante è di Esmeralda, 33 anni È arrivato ai Mondiali tra le polemiche: durante Qualificazioni sudamericane Conquista quattro gol in 16 date e oltre Amichevole contro il Giappone – Giocato il 27 settembre – Rigore sbagliato.

Molti sono arrivati ​​addirittura a mettere in discussione la sua presenza nella squadra dei Mondiali. Allenatore Gustavo Alfaro Difendilo sempre e menziona il suo nome come leader incondizionato. “Ho sempre avuto Enner nella mia squadra”, ha detto prima della partita contro l’Olanda.

Ener Valencia ha fatto un’ottima Coppa del Mondo in Brasile 2014. Ha segnato i tre gol che l’Ecuador ha realizzato nella Coppa del Mondo.

in Qatar 2022 ha preso l’iniziativa giusta In qualità di leader e giocatore più esperto nel Una generazione giovane e audace che ha plasmato l’Ecuador per un grande evento di Coppa del Mondo.

Ha convertito altri tre gol in tre partite, per aggiungere il suo nome ai nomi dei grandi del calcio mondiale. Pari Ha segnato sei gol Consecutivamente ai Mondiali, dal portoghese Eusebio, che la FIFA considera uno dei migliori calciatori della storia, al pari dell’italiano Paolo Rossi.

Si è ribadito Il capocannoniere di tutti i tempi della nazionale, realizzando 38 gol in 77 partiteche è un record che inizia a specificare gli spazi con Agostino Delgado (31)E il Eduardo Hurtado (26)E il Cristiano Benítez (24)E il Alex Iguinaga (22) S Filippo Caicedo (22).

La sua partecipazione alla Coppa del Mondo ha sfumature di impresa perché è dentro Due delle tre partite sono state giocate con infortuni. Sopportò il dolore di una leggera distorsione al ginocchio della gamba sinistra perché maggiore era l’impegno nel gruppo di colleghi che volevano fare la storia.

ferito Ha segnato il gol del pareggio con l’OlandaDove l’Ecuador ha giocato le sue migliori partite ai Mondiali.

diminuito fisicamente La sua prestazione in campo è stata migliore di quella citata dagli altri attaccanti Alvaro. Questo orgoglio sportivo e questo coraggio gli hanno permesso di riconciliarsi con i tifosi, che hanno cantato il suo nome sugli spalti.

Ma L’Ecuador è stato eliminato al termine della fase a gironi. Enner ha lasciato Doha in lacrime dolorose, poiché la Coppa del Mondo potrebbe essere l’ultima.