Tierney dà il cambio al dispensario Zubieta

Il dispensario Zubieta dà una pausa alla Royal Society. Imanol Alguacil ritrova uno dei suoi giocatori più importanti, cosa che gli permetterà di affrontare il resto di un febbraio impegnativo con più garanzie. Kieran Tierney ha finalmente concluso l'allenamento con tutti i suoi compagni, spiegando di aver recuperato dall'infortunio muscolare riportato alla pianta della gamba sinistra. Bisognerà vedere se questo gli permetterà di entrare a far parte dei convocati per la partita di campionato di domenica a Son Moix.

Il ritorno di Tierney darà tregua a Javi Galan, che da quando ha firmato per la Real Sociedad è costretto a giocarsi il tutto per tutto a causa dei gravi infortuni subiti da Aihin Muñoz e dallo stesso giocatore scozzese. È chiaro che Badajoz non può giocare senza sosta, visto il calendario fitto e impegnativo della squadra di San Sebastian, perché c'è il rischio che ad un certo punto finisca per crollare. È passato dal non giocare affatto all'Atletico al fare tutto al Real Madrid. Ma ha bisogno di un po' d'aria, come si è visto nel Giardino dei Principi. Quindi il ritorno di Tierney avvantaggia indirettamente anche Galan.

Tierney si è infortunato nella partita della Coppa Balaidos a fine gennaio. Aveva subito lo stesso infortunio all'altra gamba dall'ottobre dello scorso anno. Fortunatamente il problema muscolare non era grave ed è riuscito a riprendersi nel giro di tre settimane. Poi dovette assentarsi per un mese e mezzo. L'esterno scozzese conforta l'infermeria con i piedi per terra, che spera in altre buone notizie presto. Perché Vicino al recupero anche Cheraldo Becker, infortunatosi a Montilivi, anche se non sarà a disposizione per questa partita di campionato.

Quello Anche Mikel Oyarzabal non potrà giocare contro il Maiorca. Il capitano di fatto, che ha cercato di aumentare le sue possibilità di giocare contro il Paris Saint-Germain allenandosi con il gruppo al Parco dei Principi, non ha potuto allenarsi nuovamente con l'intero gruppo. Prosegue il recupero in panchina, accusato ancora di fastidio al ginocchio. Tutto lo indica Si unirà alle vittime di Odriozola, Carlos Fernandez e Aritz Elustondo. Che continuano anche a recuperare individualmente da ogni infortunio.