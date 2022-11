Mondiali Qatar 2022: Benzema si ritira dagli allenamenti in Francia

MNovità Wings per la Francia. Karim Benzema Si è ritirato dall’allenamento sul campo della nazionale francese Hussim bin Hammad Sembra che in precedenza fosse stato escluso dalla prima partita in Coppa del Mondo contro Australia il prossimo martedì. Attualmente Esami eseguiti presso la clinica Aspetarcome è stato subito trasmesso, determinerà se il Mondiale è in pericolo, cosa non esclusa.

L’attaccante si era unito oggi al gruppo con Varane Per la prima volta da quando è iniziata la concentrazione di Gaul, si è visto senza problemi nei 15 minuti aperti ai media, ma a metà seduta a porte chiuse è dovuto uscire. Al momento non si hanno notizie sull’entità di questi problemi fisici di cui soffriva Karim.

Anche la Federazione francese al momento tace sulle condizioni fisiche di Benzema. L’attaccante stava seguendo un piano per tornare gradualmente alla dinamica di gruppo e il feeling era comunque buono. Nell’allenamento a porte chiuse di ieri, il giocatore ha fatto davvero un altro passo, pur rimanendo ai margini del gruppo, con lavoro solido e tiri in porta.

Il giocatore francese ei medici sono stati ottimisti per tutto questo tempo A proposito di Karim che fa il suo debutto il 22 contro l’Australia. Come hanno sottolineato i giocatori, anche se con molta cautela, come nel caso di Rabiot, che se l’attaccante non torna per il primo spettacolo, lo farà per la seconda partita contro Danimarca.

Per Karim è senza dubbio un colpo importante, perché il suo sogno è quello di dare il tocco finale al 2022 con il Mondiale, cosa che farà. Ha appena vinto il Pallone d’oro, ha vinto la Champions League e il campionato, E alzare il Mondiale per lui è entrare nella storia del calcio, perché nessuno l’ha raggiunto. Inoltre, questa è stata la sua seconda Coppa del Mondo dopo essere tornato a casa per l’ultima volta Coppa dei Campioni nel 2021, In cui ha concluso come capocannoniere della Francia.

La Francia non alza la testa per gli infortuni

Bisognerà attendere i test per valutarli e Karim potrà decidere cosa è meglio per lui e per la sua squadra. E’ un duro colpo per la Francia che da tempo è afflitta dagli infortuni. Oltre alle vittime di Pogba e Kant Nkunko, Che il legamento era strappato e prima era strappato kempembe, È stato convocato ma ha avuto una ricaduta nell’ultima partita prima di concentrarsi.

Inizio di stagione difficile

Benzema non ha potuto iniziare questa stagione. Alcuni hanno messo in dubbio il fatto che non abbia giocato le ultime quattro partite con il Real Madrid prima della pausa dei Mondiali, suggerendo che stava resistendo. Qatar, Il tempo ha dimostrato che il giocatore non si sentiva abbastanza bene per aiutare il Real Madrid, come ha sempre fatto.