LaLiga Santander: Espanyol – Valencia in diretta streaming

Espanyol – Valencia, in diretta oggi, minuto per minuto

Famiglia di marca Buongiorno!! benvenuto a questo spagnoloValencia, partita del settimo turno della Liga Santander. Un gioco che misura ancora due progetti che hanno iniziato LaLiga in modo non uniforme. La squadra di Alberico guidata da Diego Martinez è un mare di dubbi e ha aggiunto finora un pareggio e una vittoria, mentre il Valencia d. e Gattuso trasuda illusione Ed è stato in grado di adempiere ai suoi obblighi a casa, ma lontano da Mestaya vacilla.

E qui sta una delle chiavi del gioco: si misurano le linee contrastanti. L’Espanyol ha perso tutto in casa e il Valencia ha preso alcuni punti come ospite. Il dramma del pappagallo di Cornella mina l’inizio del progetto di Diego Martinez. visite Rayo Vallecano, Real Madrid e Siviglia hanno causato tre sconfitte Gli spiriti nei ventagli del pappagallo iniziano ad apparire.

Nel frattempo, Valencia cerca di dimostrare l’idoneità di Mestalla quando sale sull’autobus. Quelle giocate da Gattuso sono cilindri contro i tifosi (nove punti in tre partite con nove gol a suo favore, due contro di lei), ma Le visite ad Atletico, Rayo e Athletic hanno fruttato zero punti nel suo guardaroba.

Entrambi i pappagalli, bianchi e neri Cercheranno di invertire le loro dinamiche per lanciarsi in Lega Avvicinamento ai punti e alle posizioni dei rispettivi obiettivi della sessione.

No tempo da perdere. La palla sta rotolando in poco meno di due ore all'RCDE Court Ma qui su MARCA.com vi racconteremo d'ora in poi gli eventi, le anteprime, i video e tutto ciò che accade nell'anteprima della partita.